Inspección detecta tortas vencidas y falta de higiene en panaderías de Juliaca

Cinco panaderías del jirón Benigno Ballón, en Juliaca, quedaron bajo observación tras una inspección municipal que detectó tortas resecas y vencidas, presencia de moscas y trabajadores sin indumentaria sanitaria.

La intervención estuvo a cargo del Departamento de Zoonosis, Vigilancia y Control Sanitario de la Municipalidad Provincial de San Román, cuya responsable, Mery Mamani Adco, informó sobre las deficiencias encontradas en los establecimientos.

Según la funcionaria, los inspectores identificaron productos en condiciones inadecuadas para su comercialización, lo que evidenció problemas en las prácticas de higiene durante la elaboración y venta de alimentos.

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Detectan más deficiencias en mercado Vilcapaza

Los operativos también llegaron a establecimientos del mercado Pedro Vilcapaza, donde el personal municipal encontró comerciantes sin vestimenta adecuada para manipular alimentos.

Además, algunos vendedores no contaban con carné de sanidad vigente ni licencia de funcionamiento, documentos que fueron observados durante la intervención municipal.

Ante estas deficiencias, la municipalidad exhortó a los responsables a corregir las observaciones, mejorar la limpieza y regularizar sus documentos para cumplir las exigencias sanitarias.

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Anuncian continuidad de inspecciones sanitarias

Las inspecciones buscan reforzar el control sanitario en los establecimientos donde se preparan y comercializan alimentos, debido a que las condiciones inadecuadas de higiene pueden representar un riesgo para los consumidores.

Finalmente, las autoridades anunciaron que continuarán con los operativos municipales para promover buenas prácticas de higiene y exigir que los negocios mantengan condiciones adecuadas en la elaboración y venta de sus productos.