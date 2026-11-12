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Contraloría advierte deficiencias en proyecto ganadero de Huancané

El informe señala daños en columnas, muros desalineados, materiales expuestos y falta de control ambiental que podrían comprometer la calidad del proyecto

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 12/11/2026
Contraloría advierte deficiencias en proyecto ganadero

Contraloría detecta fallas constructivas, ambientales y de supervisión en obra ganadera de Huancané, que supera los S/ 4 millones y tiene 86,3 % de avance financiero

Foto: FI

La Contraloría General de la República advirtió deficiencias constructivas y de control en el proyecto de mejoramiento del sistema de producción de ganado vacuno y ovino en la zona rural del distrito de Huancané, ejecutado por la municipalidad provincial.

La inversión actualizada de la obra supera los S/ 4 millones y registra un avance financiero de 86,3 %, mientras que su culminación estaba prevista para el 30 de setiembre de 2026, según la información del proyecto.

El Informe de Hito de Control n.° 025-2026-OCI/0460-SCC, correspondiente al periodo del 12 al 16 de octubre, también identificó actividades pendientes en infraestructura ganadera, asistencia técnica y gestión ambiental, de acuerdo con la valorización de agosto.

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Defectos en columnas, muros y materiales

Entre las observaciones, el órgano de control encontró cangrejeras y daños en las aristas de las columnas de concreto del centro de comercialización ganadero, además del uso de bloquetas que no cumplirían las especificaciones técnicas del expediente.

El informe también señala deficiencias en el cerco perimétrico, cuyo muro de albañilería presenta desalineamiento vertical, desniveles e irregularidades en las juntas de mortero, condiciones que podrían ocasionar fisuras, desprendimientos y trabajos correctivos.

Otra observación corresponde al almacenamiento de materiales, debido a que el cemento y el acero de refuerzo permanecían a la intemperie, situación que podría deteriorar su calidad y afectar su uso en la construcción.

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Observaciones ambientales y de supervisión

En el componente ambiental, la Contraloría identificó que la obra no cuenta con un área de acopio temporal para residuos sólidos y que los escombros se acumulan directamente sobre el suelo, con riesgo de contaminación y posibles sanciones.

Asimismo, el informe advirtió la falta de registros oportunos en el cuaderno de obra durante setiembre de 2026, lo que limita el seguimiento documentado de las actividades ejecutadas en ese periodo.

A estas observaciones se suma que el inspector de la obra no contaba con habilitación vigente del Colegio de Ingenieros del Perú, situación que, según el órgano de control, podría afectar el adecuado control y supervisión de los trabajos.

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Las observaciones corresponden al informe de control emitido en octubre de 2026 y advierten riesgos que requieren atención por parte de la Municipalidad Provincial de Huancané para evitar mayores problemas en la ejecución del proyecto.

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