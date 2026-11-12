Unkakus de Macusani llevarán su danza al Estadio Nacional de Lima por Candelaria 2027

La danza de los Unkakus de Macusani, provincia de Carabaya, llegará al Estadio Nacional de Lima el domingo 22 de noviembre, durante el lanzamiento de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, programado para las 4:00 de la tarde.
La Asociación Cultural Unkakos de Macusani (ACUM) representará a la provincia de Carabaya en esta actividad, que tendrá ingreso gratuito y reunirá a distintas agrupaciones de danzas de la región Puno.
El presidente de la asociación, Edward Rodríguez, informó que ya tienen más de 90 participantes inscritos y esperan superar los 100 integrantes para esta presentación, a los que se sumarán residentes carabaínos que viven en Lima.
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Preparan una delegación de Carabaya
El grupo de residentes en la capital estará integrado por 33 participantes: 22 guerreros Unkakos, ocho damas y tres músicos, quienes confirmaron su presencia en el evento cultural.
Rodríguez indicó que los ensayos musicales comenzaron hace aproximadamente un mes en la ciudad de Puno y se realizan los sábados en el parque de la Madre, donde los integrantes coordinan los detalles de su presentación.
La asociación todavía recibe a nuevos participantes, tanto varones como mujeres y músicos que cuenten con su vestimenta tradicional, quienes pueden comunicarse al 965 033 353 o contactar a ACUM mediante sus redes sociales.
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Buscan reconocimiento en el Congreso
La delegación tiene previsto viajar por vía terrestre a Lima para participar en el lanzamiento de la festividad, mientras la asociación también gestiona una actividad de reconocimiento a la danza en el Congreso de la República.
Esta presentación está prevista para el lunes 23 de noviembre y busca destacar que los Unkakus son Patrimonio Cultural de la Nación, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución Viceministerial N.° 082-2018-VMPCIC-MC.
De concretarse la actividad en el Congreso, la tradición de Macusani tendrá otro espacio para difundirse en la capital y mostrar la identidad cultural de Carabaya ante autoridades y público asistente.
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