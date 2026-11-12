¿Qué hicieron los congresistas de Ayacucho en la semana de representación?

Escribe: Roy Ayala Huaman. Del 2 al 6 de noviembre se dio la semana de representación de los parlamentarios representantes de nuestra región; así, los tres diputados recorrieron distintas zonas del país, desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) hasta la selva amazónica en defensa de población awajún y wampis. Además, realizó audiencias públicas en Apurímac. El diputado por Ayacucho, Alejandro Manay, comenzó su semana de representación el 4 de noviembre, según su perfil oficial de Facebook, con una fiscalización inopinada a la UGEL-Huamanga para constatar si todos los funcionarios se encontraban laborando y, según su versión, para que respondan a acusaciones graves de irregularidades. En la tarde del mismo día, el diputado respaldó la exigencia de distritalización de Mollepata, en Ayacucho, donde viven 35 mil personas y anhelan la creación del distrito para acceder a agua potable, desagüe, pistas, veredas, centros de salud, colegios y seguridad. En su publicación, advirtió que no se puede hablar de desarrollo mientras miles de familias viven sin servicios básicos ni infraestructura; “Mollepata merece dignidad, seguridad y oportunidades”, concluyó. Al siguiente día, fue de visita de fiscalización de la obra de construcción de la nueva carretera de asfalto de acceso a la ciudad de Ayacucho (Mollepata-Pongora); así detalló que esta construcción inició en 2022 con un plazo de 300 días y S/ 32 millones. Pero tras más de cuatro años y siete adicionales su costo habría subido a S/ 76 millones y el avance físico y financiero apenas llega al 70 %, pese a que el nuevo cierre es en diciembre de este año. En los siguientes días, el diputado visitó la I.E. 38001 “Gustavo Castro Pantoja”, de la cual dijo que se cae a pedazos y cientos de niños estarían expuestos a estructuras a punto de colapsar; así exigió presupuesto inmediato y acción urgente al Gobierno Regional, al Ministerio de Educación y al MEF para reconstruir el colegio. También respaldó a siete asociaciones del sector Señor de Palacios en su demanda de titulación y saneamiento físico-legal de sus terrenos; así afirmó que esta misma población exige pistas, veredas, agua, desagüe, apoyo a sus colegios y a su comedor popular, demandas que seguirían sin atención urgente.

Freshman Buitrón Martínez

Por su parte, el diputado Buitrón comenzó su semana de representación el 2 de noviembre, visitando a vecinos de San Juan de la Picota, quienes vendrían exigiendo la formalización de sus predios; así el diputado anunció que sostendría reuniones con COFOPRI y la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Al siguiente día, fue a hacer una visita inopinada a la construcción del palacio municipal del distrito de Tambo, así como al puente de Ccollpa en Patibamba; además, en la tarde del mismo día sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho (CARETUR) y otros gremios del sector. Según dijo, para abordar problemáticas y propuestas que fortalezcan el turismo regional, como el mejoramiento de la Vía Libertadores, el aeropuerto, la recuperación de complejos arqueológicos y la promoción de atractivos turísticos. El 4 de noviembre, el diputado se trasladó al distrito de Ayna-San Francisco en el VRAEM para reunirse con el alcalde Yoel Rondinel, regidores y dirigentes para abordar el río Sankiruato, el puente San Francisco y la culminación de la I.E. 39017; además, recorrió Kimbiri con el alcalde Héctor Dipas, junto a representantes de PROVRAEM, para ver zonas afectadas por el desborde del río y escuchar en Pomoreni a familias damnificadas y alternativas de reubicación. El 6 de noviembre finalizó su semana de representación en la Asociación Nueva Esperanza en el distrito de San Juan Bautista, para tratar el tema de la construcción de pistas y veredas de la zona; lo acompañó el electo alcalde del distrito, “Pancho” Llallahui.

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Pilar Sulca Castillo

La diputada por Ayacucho, Pilar Sulca Castillo, inició su semana de representación el 1 de noviembre en el departamento de Amazonas, en Condorcanqui, donde se reunió con líderes indígenas awajún y wampis para hacer seguimiento a los casos de violencia sexual denunciados durante el año 2024. La diputada también visitó la UGEL-Condorcanqui donde se reunió para recabar información sobre procesos administrativos contra docentes denunciados por violencia sexual hacia estudiantes indígenas y, durante los siguientes días, continuó visitando la cámara Gesell y demás comunidades indígenas para tratar el mismo tema, donde incluso se realizó una sesión descentralizada del grupo de trabajo del Congreso en Boca Chinganaza. Pilar Sulca terminó su semana en Juliaca y en la ciudad de Puno, donde participó en la Audiencia Pública Parlamentaria junto a congresistas de Juntos por el Perú y desde allí dijo que recogieron los pedidos de la población para que el Ejecutivo trabaje para todos y priorice la atención en esa región clave; así la parlamentaria no llegó a la región de Ayacucho.

Humberto Morales Ramírez

El único senador por Ayacucho, Humberto Morales Ramírez, llegó a Ayacucho, el 3 de noviembre para participar en el conversatorio “El sistema bicameral peruano: elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional y otros retos actuales”, organizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Después fue al Centro de Salud de Belén, en la ciudad de Ayacucho, donde dijo que los trabajadores expusieron sus principales problemáticas y necesidades; además, se reunió con representantes del sindicato de docentes, del personal administrativo y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta y dijo que ellos expusieron la situación actual y las principales necesidades de esta casa de estudios. El senador dejó la región de Ayacucho, no sin antes respaldar a Anfasep en su comunicado sobre el abandono del santuario de “La Hoyada”; sin embargo, no presentó evidencia de alguna reunión con esta organización. Para el 5 de noviembre, llegó a Uripa para visitar el Centro Rural de Formación en Alternancia “Jatun Rurupa”, ubicado en Uripa, donde dijo que realizó una inspección y escucha las demandas de los estudiantes; pero su verdadero objetivo fue participar en la Audiencia Popular en Uripa. El cual dijo tenía el propósito de dialogar, escuchar directamente a nuestra población y recoger sus principales problemas y demandas; así mismo finalizó su semana el 6 de noviembre con la Audiencia Popular “Problemática agraria y desarrollo local” en el centro poblado de Cascabamba, también en Apurímac. Además, visitó la institución educativa Los Próceres de la Independencia Americana y también llegó al Hospital Sub Regional de Andahuaylas, según dijo para abordar demandas de los especialistas que participaron en la pandemia.

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