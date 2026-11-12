Gobierno planea ejecutar la nueva Carretera Central con inversión privada pese a riesgo de aumentar su costo

El ministro de Transportes, José Angello Tangherlini Casal, anunció que el túnel Pariachi se ejecutaría como obra pública, mientras que el resto de la carretera, valorizado en cerca de S/30 mil millones, se desarrollaría mediante asociaciones público-privadas y contemplaría el cobro de peajes; en febrero, un análisis de la Cámara de Comercio de Huancayo advirtió que una ejecución íntegra bajo ese modelo podría elevar el costo hasta S/70.000 millones.

El Gobierno plantea un cambio sustancial en el esquema de ejecución de la Nueva Carretera Central: el Estado asumiría directamente la construcción del túnel de Pariachi, pero recurriría a la inversión privada para desarrollar la mayor parte de la infraestructura.

El anuncio lo hizo el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal, en su presentación ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, cuando respondió a las preguntas sobre el financiamiento de la carretera y los recursos previstos para iniciar su construcción.

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S/600 millones para el túnel de Pariachi

Tangherlini señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) gestiona S/600 millones para iniciar en 2027 la ejecución del túnel de Pariachi, componente que se desarrollaría mediante obra pública.

El ministro precisó que el proyecto ya cuenta con estudios definitivos y de impacto ambiental concluidos, además de un proceso de selección desarrollado por la oficina de gestión de proyectos (PMO), aunque los recursos solicitados todavía deben concretarse.

En la sesión, el diputado César Muedas cuestionó que el proyecto tenga previstos apenas S/100 millones en el presupuesto de 2027, pese a que se requieren S/600 millones para iniciar el primer componente de la obra, por lo que preguntó si el Gobierno garantizará los recursos o la construcción volverá a postergarse.

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Muedas pidió priorizar el inicio del túnel de Pariachi en el próximo año y sostuvo que los S/100 millones previstos no permitirían comenzar su ejecución, pese a la importancia de la carretera para la población y la economía del país.

El resto de la carretera se ejecutaría mediante APP

Para los demás componentes de la nueva Carretera Central, cuyo costo es de alrededor de los S/30 mil millones, el ministro anunció un esquema de asociaciones público-privadas (APP) que permitiría desarrollar la infraestructura por etapas.

Según explicó, cada fase entraría progresivamente en operación y contemplaría el cobro de peajes, mecanismo con el que se buscaría financiar la construcción y operación de la carretera ante la falta de recursos públicos suficientes para ejecutar toda la obra.

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El planteamiento supone que el Estado no financiaría directamente la mayor parte del proyecto, sino que recurriría a la inversión privada para desarrollar sus distintos componentes, bajo un modelo que todavía requiere precisiones sobre los contratos, los plazos, las tarifas y las obligaciones de cada parte.

Aunque el ministro habló de asociaciones público-privadas, estas no son sinónimo automático de concesión: la concesión es una de las modalidades que puede utilizarse dentro de una APP, por lo que el MTC deberá precisar cómo se estructurará finalmente la participación privada.

Una APP podría elevar el costo a S/70 mil millones

El cambio de esquema reabre el debate sobre cuánto terminará costando la Nueva Carretera Central y cuánto deberán pagar los usuarios por transitarla.

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En febrero de este año, Huanca York Times publicó un análisis de Jesús Capcha, de la Cámara de Comercio de Huancayo, quien advirtió que una ejecución íntegra mediante una APP podría elevar el costo del proyecto hasta S/70.000 millones, frente a los S/30.000 millones estimados en el escenario de financiamiento público que examinó.

Capcha también proyectó que, bajo ese escenario de APP, el peaje podría alcanzar los S/78, frente a los S/43,40 que calculó para el modelo de financiamiento público, además de advertir que la culminación podría postergarse hasta 2042, en lugar de 2031.

El MTC todavía no ha presentado el costo actualizado de esta nueva estructura ni ha detallado las tarifas que pagarían los usuarios, el número de etapas o las condiciones de los contratos que permitirían ejecutar la mayor parte de la carretera con inversión privada.

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Exige fiscalizar a Deviandes

En la misma sesión, el diputado Muedas también cuestionó el estado de la actual Carretera Central y exigió fiscalizar a la empresa concesionaria Deviandes por el mantenimiento de toda la vía, ante los accidentes que ocurren diariamente.

El diputado relató que incluso se había quedado varado en la carretera y reclamó que la concesionaria cumpla con sus obligaciones, mientras se concreta la construcción de la nueva infraestructura.

Su intervención puso sobre la mesa otro problema que el anuncio del nuevo proyecto no resuelve: las condiciones de transitabilidad y seguridad de la ruta actual, por donde circulan diariamente vehículos de transporte de pasajeros y carga entre Lima y la macrorregión central.

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