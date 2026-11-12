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Cajamarca: Santa Cruz culmina instalación de escenario para recibir al papa León XIV y alista feria artesanal y murales

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 12/11/2026

La provincia de Santa Cruz culmina este miércoles 11 de noviembre la instalación del gigantesco escenario donde el papa León XIV presidirá una multitudinaria misa el próximo sábado 14 de…

La provincia de Santa Cruz culmina este miércoles 11 de noviembre la instalación del gigantesco escenario donde el papa León XIV presidirá una multitudinaria misa el próximo sábado 14 de noviembre, en la pampa de aviación que lleva su nombre.

Dicha ceremonia congregará a miles de fieles de distintas provincias de Cajamarca y otras regiones del país. Según informó a un medio nacional Neri Huamán Cueva, titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), la construcción está a cargo de la Cancillería y, una vez concluida, se realizarán las pruebas de seguridad correspondientes.

La visita del santo padre representa una oportunidad para dinamizar la economía de Santa Cruz y provincias cercanas como Chota y Hualgayoc, debido al incremento esperado de visitantes y la demanda de servicios de hospedaje, alimentación y transporte.

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Asimismo, las autoridades regionales y locales vienen impulsando la denominada Ruta del Papa León XIV, un circuito turístico que comprende tres iglesias, un santuario y atractivos arqueológicos y naturales vinculados a la historia pastoral de Robert Francis Prevost.

Como parte de las actividades de bienvenida, este miércoles se inaugurará la feria artesanal y agroindustrial “La Feria de la Fe”, ubicada a una cuadra de la plaza de Armas de Santa Cruz. El evento reunirá al 70 % de artesanos de la provincia y al 30 % de otras localidades de Cajamarca, quienes ofrecerán artesanías, tejidos, cerámicas y bebidas inspiradas en el pontífice.

Además, este viernes 13 de noviembre se inaugurará un conjunto de 30 murales en las fachadas de viviendas e instituciones públicas, con representaciones de la vida pastoral del papa León XIV y los principales atractivos turísticos de Santa Cruz.

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Fuente: Agencia Andina

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::

 

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Etiquetas:
Red de Medios Regionales del Perú
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