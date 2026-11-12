Deficiencias de municipalidades en Cusco afectan respuesta ante incendios forestales

La Contraloría General de la República advirtió deficiencias en los procesos de prevención, preparación y atención de emergencias por incendios forestales, administrados por las municipalidades distritales de Santiago y de San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco. Las alertas están relacionadas con la falta de formulación y actualización de los planes de contingencia, carencia de equipos de protección personal y el almacenamiento inadecuado de combustible y de la ayuda humanitaria recibida. De acuerdo a los Informes de Orientación de Oficio n.º 032-2026-OCI/1630-SOO y n.º 015-2026-OCI/1627-SOO, cuyo periodo de evaluación fue del 20 al 28 de octubre de 2026, ambas comunas presentan situaciones adversas que comprometen la capacidad de respuesta institucional, incrementando el riesgo de daños a la población, al personal municipal y al medio ambiente.

Deficiencias en municipio Santiago de Cusco ante incendios forestales

En el distrito de Santiago se constató que el personal municipal de serenazgo que acude a combatir incendios forestales carece de equipos de protección personal y herramientas especializadas. Así se evidenció en la emergencia del 12 de octubre de 2026, en la Asociación de Vivienda Popular Víctor Raúl Haya de la Torre, donde los serenos solo vestían su uniforme habitual de trabajo. Se evidenció, del mismo modo, que la comuna tiene un Plan de Contingencia que data del año 2023, que no está actualizado y no cuenta con los planes de prevención y reducción del riesgo, de gestión reactiva y de continuidad operativa aprobados. En cuanto a los bienes de ayuda humanitaria, se verificó que en las instalaciones del Centro de Monitoreo de Seguridad Ciudadana de Santiago, donde se almacenan algunos productos, el extintor está descargado e inoperativo. Asimismo, en los camerinos del Complejo Deportivo El Bosque de Ccoripata, donde se almacenan frazadas, colchones y herramientas, también hay bidones con petróleo y gasolina, lo que genera alto riesgo para la conservación e integridad del personal.

Deficiencias en municipio San Jerónimo de Cusco ante incendios forestales

En el distrito de San Jerónimo se evidenció que la municipalidad no formuló ni aprobó su Plan de Contingencia ante Incendios Forestales ni el Plan de Gestión Reactiva para el periodo 2026. De igual forma, no efectuó un diagnóstico e identificación del escenario de riesgo ante incendios forestales, omitiendo empadronar a los caseríos, centros poblados, comunidades, viviendas, áreas naturales protegidas expuestas a este riesgo. También se advirtió que este año, la municipalidad únicamente realizó campañas de sensibilización y prohibición de quemas agrícolas no reguladas en las comunidades de Conchacalla y Picol Orconpujio. En ese sentido, no vendría efectuando acciones de prevención, sensibilización y articulación con todas las comunidades del distrito con el fin de establecer procedimientos de coordinación, alerta y respuesta rápida para mitigar los impactos ante la ocurrencia de incendios forestales. Los resultados de los informes de control fueron notificados a los titulares de las municipalidades distritales de Santiago y de San Jerónimo para que adopten las acciones preventivas y correctivas necesarias, a fin de asegurar el logro de los objetivos frente a emergencias.

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