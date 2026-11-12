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Trujillo: Trabajadores del INPE piden suspender uso de escáneres en penal El Milagro

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 12/11/2026

La instalación de escáneres de seguridad en el penal El Milagro de Trujillo, impulsada por el Gobierno de Keiko Fujimori para impedir el ingreso de celulares, drogas y otros objetos…

La instalación de escáneres de seguridad en el penal El Milagro de Trujillo, impulsada por el Gobierno de Keiko Fujimori para impedir el ingreso de celulares, drogas y otros objetos prohibidos, enfrenta una nueva controversia. Esta vez, son los propios trabajadores del INPE quienes argumentanpresuntos riesgos para su salud por la exposición reiterada a los equipos de rayos X.

Piden intervención del Instituto de Energía Nuclear

En un documento del 30 de octubre de 2026, servidores penitenciarios solicitaron la intervención urgente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Denuncian que desde el 28 de septiembre son obligados a pasar por estos dispositivos al menos dos veces al día y que, debido a falsas alertas, algunos deben someterse hasta a cuatro revisiones diarias.

 

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Documento remitido por los representantes del personal del INPE al Instituto Peruano de Energía Nuclear
Documento remitido por los representantes del personal del INPE al Instituto Peruano de Energía Nuclear

 

Los trabajadores estiman que esta práctica podría superar las 400 exposiciones anuales por servidor. Su preocupación es mayor por quienes tienen antecedentes oncológicos, enfermedades crónicas, son adultos mayores o mujeres gestantes, y advierten que no tendrían garantías suficientes de protección radiológica.

Denuncia llegó a la Defensoría del Pueblo

La denuncia también llegó a la Defensoría del Pueblo, que mediante el Oficio N.° 1747-2026 solicitó información sobre las autorizaciones de los equipos y las medidas de protección. La dirección del penal respondió que su operación está a cargo del Ministerio del Interior, con apoyo del Ejército, y no de su despacho.

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El gobierno deberá informar si antes de su instalación se verificaron todas las condiciones técnicas y sanitarias de los equipos de control y si no representan riesgo alguno para el personal deINPE. 

Lea la nota original aquí o visita el medio Investiga

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