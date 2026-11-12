Cupos de S/ 200, S/ 2 millones en extorsiones, barberías fachada: así operaban «Los Nuevos Orientales» en Arequipa

«Soy inocente», habría sostenido Félix Manuel Lara Muñoz al ser intervenido por agentes del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado. Sin embargo, para el Ministerio Público, este ciudadano venezolano sería el cabecilla en Arequipa de la facción remanente de «Los Orientales», autodenominada «Los Nuevos Orientales» o «Cártel del Caribe Nueva Generación».

La detención preliminar por 15 días, autorizada por el juez Jaime Alberto Moreno Chirinos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, se ejecutó durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre en 11 inmuebles. Estos estaban ubicados en Mariano Melgar, Paucarpata, Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero y el Cercado de Arequipa.

Un entramado que sobrevive a los golpes policiales

Ni las capturas de 2024 ni las prisiones preventivas de 24 meses dictadas en julio y agosto de 2025 lograron frenar la reconstitución de esta estructura delictiva. El mando general continuaría en manos de Elías Eliu Pérez Rendón, quien desde la clandestinidad, tras haber salido del país luego de intervenciones anteriores, impartiría directivas a los operadores locales.

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La capacidad de adaptación del crimen organizado en Arequipa queda en evidencia con esta nueva denominación. Además del respaldo logístico que habría conseguido la red: vehículos, armas de fuego, equipos celulares e inmuebles.

Los allanamientos simultáneos, coordinados con la DIGIMIN y otras unidades especializadas, permitieron incautar teléfonos empleados presuntamente para coordinar intimidaciones. Además, dinero en efectivo, tarjetas, libretas y motocicletas utilizadas en labores de marcaje, cobro de cupos y atentados armados.

El modus operandi: amenazas, delivery y fachadas comerciales

Las investigaciones fiscales sitúan el origen de la organización en 2024, bajo la influencia de ciudadanos procedentes de la zona oriental de Venezuela. El financiamiento principal provenía del cobro sistemático de cupos a prestamistas informales del «gota a gota» y a personas dedicadas al comercio sexual. Mediante llamadas, mensajes con videos de armas de fuego y la quema intencional de motocicletas, los extorsionadores exigían cuotas semanales de entre 100 y 200 soles para permitirles trabajar.

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A ello se suma el abastecimiento de sustancias ilícitas a microcomercializadores, con pedidos coordinados por redes sociales y entregas bajo la modalidad de delivery motorizado. Para sostener su hegemonía en los puntos de venta, la red habría perpetrado ataques armados contra organizaciones rivales como «Los Gallegos» y las facciones disidentes conocidas como «Los Negritos» y «Los Alemanes».

El rastreo financiero de la FECOR estimó que la organización movilizó S/ 2 millones 003 mil 463 entre 2025 y 2026 mediante depósitos bancarios fraccionados a cuentas de familiares y presuntos testaferros. El fin era evitar alertas del sistema financiero. Estos fondos de procedencia ilícita eran presuntamente blanqueados a través de negocios de fachada, como barberías y servicios de remesas, para adquirir logística vehicular y financiar la estructura delictiva.

Los doce intervenidos y el contexto de violencia

Entre los detenidos figuran, además de Lara Muñoz, Yohandixon Josue Marin Castellanos, Anthony Janz Torrealba Garrido, Jose Gregorio Henriquez Bolivar, Oscar Oswaldo Eraso Jojoa, de nacionalidad colombiana. Además, Yanira Giovana Estrada Córdova (peruana), Miguel Angel Primera Suarez, Jeimy Tatiana Gonzalez Ortiz, Jeferson Antonio Zambrano Garcia, Greysmir Sarai Navarro Garcia. Por último, Silvana de los Angeles Lopez Gonzales y Argenis Torres Ortiz.

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Aunque las denuncias policiales por extorsión registraron una disminución de 5,4% entre enero y agosto de 2026 en Arequipa, la violencia armada no cesó. La Policía y la Fiscalía indagan si los intervenidos guardan relación directa con homicidios recientes por encargo vinculados a disputas de rutas, como el asesinato a balazos de un extranjero ocurrido el 5 de noviembre en la av. Los Incas.

Los 12 intervenidos permanecerán bajo custodia policial mientras el Ministerio Público procesa las incautaciones telefónicas, realiza las pericias balísticas y profundiza el análisis del secreto bancario de las cuentas utilizadas. Al concluir los 15 días de detención preliminar, la fiscalía especializada solicitará la prisión preventiva de los investigados por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión agravada, sicariato, narcotráfico y lavado de activos. La FECOR reafirmó su compromiso en la lucha frontal contra el crimen organizado, velando por la seguridad ciudadana y la paz social en Arequipa.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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