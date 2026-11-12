Presuntas amenazas a candidata a la vicegobernación de Puno, abre enfrentamiento político

La denuncia por presuntas amenazas con pintas, balas y explosivos contra Yashyra Morelia Apaza Mamani, candidata a la vicegobernación regional de Puno por la fórmula de ASI – Juntos por el Perú, abrió un nuevo frente de confrontación política. El exregidor y exfuncionario de la Municipalidad Provincial de San Román, Nilton Apaza Granuele, rechazó los señalamientos que lo vinculan con estos hechos, negó haber ofrecido dinero para conseguir la renuncia de la postulante y anunció que enviará una carta notarial para exigir una rectificación.

En su descargo, Apaza aseguró que nunca mantuvo una conversación con la candidata sobre su retiro de la contienda política y negó categóricamente las acusaciones. Sostuvo que el contacto que sí existió fue con Arturo, padre de la postulante, quien lo llamó el 6 de octubre para pedirle que coordinara una reunión con Nicolás Parada.

Según su versión, tras recibir esa solicitud se comunicó con Parada y acordaron un encuentro a las 6:30 de la tarde en el domicilio de Arturo. Apaza afirmó que acompañó a Parada, pero permaneció en un establecimiento contiguo mientras ambos sostenían una conversación. Aseguró que no hubo ningún ofrecimiento económico ni pedido para que la candidata renunciara.

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El exregidor cuestionó que se lo involucre en las acusaciones por haber estado presente en esa reunión y retó a quienes lo señalan a demostrar cuándo y bajo qué circunstancias habría conversado con la candidata sobre un supuesto ofrecimiento de dinero. Insistió en que las afirmaciones en su contra son falsas y que deben ser aclaradas.

Frente a esta situación, anunció que presentará una carta notarial para solicitar una rectificación y aclaración de las declaraciones que lo mencionan. Precisó que establecerá un plazo de 72 horas para recibir una respuesta y sostuvo que no se puede responsabilizar a una persona por una reunión sin demostrar qué ocurrió durante el encuentro.

Pese a rechazar las acusaciones, Apaza condenó los actos intimidatorios denunciados contra la candidata y pidió a las autoridades que investiguen el caso hasta identificar a los responsables. Asimismo, exhortó a que la confrontación política no derive en amenazas, difamaciones ni ataques contra la honra de las personas.

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El pronunciamiento se produce luego de que Yashyra Morelia Apaza Mamani lo mencionara públicamente, junto a Nicolás Parada y una tercera persona, en relación con las presuntas amenazas. Mientras el exfuncionario niega su participación y anuncia acciones notariales, corresponde a las autoridades esclarecer quiénes estarían detrás de los actos denunciados y determinar las responsabilidades.