PUBLICIDAD

SUNEDU multa a la UNA Puno por modificar requisitos del nombramiento docente

La Ley 32171 fijaba condiciones hasta el semestre 2023-II, pero la universidad amplió el periodo a 2024-II y permitió incorporar docentes bajo otros criterios

Pachamama Radio
Pachamama Radio 12/11/2026
SUNEDU multa a la UNA Puno por modificar requisitos del nombramiento

Sunedu multa con S/29.139,07 a la Universidad Nacional del Altiplano por modificar los requisitos legales del nombramiento excepcional de docentes contratados

Foto: IGIA

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) multó con veintinueve mil ciento treinta y nueve soles con siete céntimos (S/29.139,07) a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno por modificar los requisitos de la Ley 32171 durante el nombramiento excepcional de docentes contratados.

La sanción responde a que la universidad incorporó una exigencia adicional y alteró las condiciones de acceso al régimen excepcional, ampliando los criterios establecidos por ley para ejecutar el nombramiento de docentes contratados.

La Sunedu sostuvo que la universidad implementó el proceso sin respetar los requisitos legales y anunció: “Se aprobó por unanimidad sancionar a la Universidad Nacional del Altiplano”, por alterar las condiciones de acceso al nombramiento.

PUBLICIDAD

Los cambios que cuestionan en la universidad

La Ley 32171 establecía que los docentes debían haber ganado una plaza mediante concurso público, mantener vínculo laboral hasta el semestre 2023-II y acreditar experiencia profesional o docente dentro del límite establecido, requisitos que delimitaban el beneficio excepcional.

Sin embargo, las autoridades universitarias ampliaron el periodo de referencia hasta el semestre 2024-II, lo que habría permitido incorporar a docentes que no cumplían las condiciones originales de la ley.

Finalmente, el actual rector Dante Salas explicar qué ocurrirá con los docentes incorporados mediante el proceso cuestionado y quiénes asumirán el pago de la multa, ante las irregularidades identificadas por la Sunedu.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Etiquetas:
Pachamama Radio
PUBLICIDAD

Recomendado

Dirigentes de diferentes organizaciones cumplen tercer día de protesta en SEDA Juliaca y exigen destitución del gerente Juliaca

Dirigentes de diferentes organizaciones cumplen tercer día de protesta en SEDA Juliaca y exigen destitución del gerente

Botadero de Chilla debió recuperarse en enero, pero obra aún no supera el 80 % de avance Juliaca

Botadero de Chilla debió recuperarse en enero, pero obra aún no supera el 80 % de avance

SUTEP Puno realiza paro de 24 horas y advierten con huelga en 2027 si no hay solución Puno

SUTEP Puno realiza paro de 24 horas y advierten con huelga en 2027 si no hay solución

Contraloría advierte deficiencias en proyecto ganadero de Huancané Huancané

Contraloría advierte deficiencias en proyecto ganadero de Huancané

Presuntas amenazas a candidata a la vicegobernación de Puno, abre enfrentamiento político Juliaca

Presuntas amenazas a candidata a la vicegobernación de Puno, abre enfrentamiento político

Unkakus de Macusani llevarán su danza al Estadio Nacional de Lima por Candelaria 2027 Carabaya

Unkakus de Macusani llevarán su danza al Estadio Nacional de Lima por Candelaria 2027

López Aliaga no asumirá la alcaldía de Lima, explica exsecretaria general del JNE Nacional

López Aliaga no asumirá la alcaldía de Lima, explica exsecretaria general del JNE

Víctimas del 9 de enero cuestionan tesis de candidata y exigen rectificación Juliaca

Víctimas del 9 de enero cuestionan tesis de candidata y exigen rectificación

PUBLICIDAD