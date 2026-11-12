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Botadero de Chilla debió recuperarse en enero, pero obra aún no supera el 80 % de avance

El proyecto debía concluir el 5 de enero de 2026 y aún tiene pendientes obras clave; la demora posterga la recuperación ambiental y la educación ciudadana local

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 12/11/2026
Arturo Oroz Bocángel

La recuperación del botadero de Chilla alcanza 75 % a 80 % de avance, pero la Municipalidad de San Román advierte que la obra podría incumplir con el plazo

Foto: CPR

La recuperación ambiental del botadero de Chilla, en Juliaca, debía culminar el 5 de enero de 2026; sin embargo, más de diez meses después de vencido ese plazo, los trabajos todavía no concluyen y registran entre 75 % y 80 % de avance físico. Así lo informó el gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Román, Arturo Oroz Bocángel, quien advirtió que incluso la nueva fecha de entrega, prevista para diciembre, podría incumplirse.

El funcionario precisó que todavía faltan componentes importantes, como la instalación de arbustos y grass, el techo de la poza de almacenamiento de lixiviados, el pintado del cerco perimétrico y la construcción de la zanja de coronación. También quedan pendientes las labores de limpieza y retiro de materiales.

La comuna provincial está exigiendo que la intervención culmine el 30 de noviembre, mientras que el Ministerio del Ambiente mantiene como fecha límite el 15 de diciembre. Sin embargo, Oroz Bocángel reconoció que, al ritmo actual de ejecución, no considera probable que se cumplan estos compromisos.

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Entre los factores que habrían ocasionado el retraso mencionó las observaciones formuladas por la supervisión, las modificaciones que requieren aprobación y los cambios de residentes de obra y de la empresa supervisora. También señaló que las valorizaciones y los avances deben contar con la conformidad correspondiente antes de continuar con determinados trabajos.

Oroz Bocángel indicó que la Municipalidad Provincial de San Román transfirió la responsabilidad de ejecución al Ministerio del Ambiente mediante un convenio, debido a que esta instancia contaba con el financiamiento necesario. Por ello, aseguró que continuarán exigiendo a la unidad ejecutora y a la empresa contratista que aceleren los trabajos para evitar nuevas postergaciones.

El proyecto comprende la recuperación de los pasivos ambientales del antiguo botadero y la habilitación de un espacio de educación y capacitación ambiental, además del mejoramiento del vivero municipal. La propuesta busca que niños, jóvenes y pobladores conozcan el proceso de recuperación del área y las consecuencias de una inadecuada disposición de residuos sólidos. Sin embargo, estos componentes todavía esperan la conclusión de los trabajos pendientes.

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