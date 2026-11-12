MTC destina S/ 20 millones para carretera Macusani–Nuñoa

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuenta con S/ 20 millones para avanzar con los estudios de ingeniería y ejecutar el primer sector de la carretera Macusani–Nuñoa, una vía esperada por más de 60 años en la región Puno.

El avance del proyecto fue revisado en una reunión entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal, el senador Edgar Mancha Pineda, el diputado Bladimir Sonco Villanueva y el alcalde provincial de Carabaya, Edmundo Cáceres Guerra.

También participaron autoridades originarias y representantes de las rondas campesinas, quienes abordaron las acciones necesarias para impulsar esta obra vial que busca mejorar la comunicación entre las provincias de Carabaya y Melgar.

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Estudios de ingeniería registran avances

Durante la reunión se informó que los tres primeros entregables del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) ya cuentan con conformidad, estos corresponden al estudio de tráfico, el puente Macusani y sus accesos.

El MTC señaló que realiza gestiones técnicas y administrativas para permitir la ejecución del primer sector de la carretera, aunque todavía deben cumplirse los requisitos necesarios para iniciar esta etapa del proyecto.

Acuerdos se prevén para diciembre

Según lo informado, se espera suscribir en diciembre de 2026 un acta de acuerdos para encargar la ejecución del primer sector constructivo, siempre que se cumplan previamente las condiciones técnicas y administrativas.

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La carretera tendrá aproximadamente 70 kilómetros de longitud y permitirá mejorar el traslado de pasajeros y productos entre Carabaya y Melgar, además de facilitar el acceso de las comunidades a mercados y servicios.

El MTC reafirmó su compromiso de coordinar con las autoridades nacionales, regionales y locales para impulsar el proyecto, que busca mejorar la conectividad y el desarrollo económico de esta zona de Puno.