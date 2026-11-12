PUBLICIDAD

MTC destina S/ 20 millones para carretera Macusani–Nuñoa

Los tres primeros entregables del estudio de ingeniería tienen conformidad y prevén firmar acuerdos en diciembre de 2026, antes de iniciar la ejecución vial

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 12/11/2026
carretera Macusani–Nuñoa

MTC dispone S/ 20 millones para estudios y primer sector de la carretera Macusani–Nuñoa, vía de 70 kilómetros que conectará Carabaya y Melgar en Puno

Foto: Difusión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuenta con S/ 20 millones para avanzar con los estudios de ingeniería y ejecutar el primer sector de la carretera Macusani–Nuñoa, una vía esperada por más de 60 años en la región Puno.

El avance del proyecto fue revisado en una reunión entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal, el senador Edgar Mancha Pineda, el diputado Bladimir Sonco Villanueva y el alcalde provincial de Carabaya, Edmundo Cáceres Guerra.

También participaron autoridades originarias y representantes de las rondas campesinas, quienes abordaron las acciones necesarias para impulsar esta obra vial que busca mejorar la comunicación entre las provincias de Carabaya y Melgar.

PUBLICIDAD

Estudios de ingeniería registran avances

Durante la reunión se informó que los tres primeros entregables del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) ya cuentan con conformidad, estos corresponden al estudio de tráfico, el puente Macusani y sus accesos.

El MTC señaló que realiza gestiones técnicas y administrativas para permitir la ejecución del primer sector de la carretera, aunque todavía deben cumplirse los requisitos necesarios para iniciar esta etapa del proyecto.

Acuerdos se prevén para diciembre

Según lo informado, se espera suscribir en diciembre de 2026 un acta de acuerdos para encargar la ejecución del primer sector constructivo, siempre que se cumplan previamente las condiciones técnicas y administrativas.

PUBLICIDAD

La carretera tendrá aproximadamente 70 kilómetros de longitud y permitirá mejorar el traslado de pasajeros y productos entre Carabaya y Melgar, además de facilitar el acceso de las comunidades a mercados y servicios.

El MTC reafirmó su compromiso de coordinar con las autoridades nacionales, regionales y locales para impulsar el proyecto, que busca mejorar la conectividad y el desarrollo económico de esta zona de Puno.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Etiquetas:
Fredy Itusaca
PUBLICIDAD

Recomendado

SUNEDU multa a la UNA Puno por modificar requisitos del nombramiento docente Puno

SUNEDU multa a la UNA Puno por modificar requisitos del nombramiento docente

Botadero de Chilla debió recuperarse en enero, pero obra aún no supera el 80 % de avance Juliaca

Botadero de Chilla debió recuperarse en enero, pero obra aún no supera el 80 % de avance

SUTEP Puno realiza paro de 24 horas y advierten con huelga en 2027 si no hay solución Puno

SUTEP Puno realiza paro de 24 horas y advierten con huelga en 2027 si no hay solución

Contraloría advierte deficiencias en proyecto ganadero de Huancané Huancané

Contraloría advierte deficiencias en proyecto ganadero de Huancané

Presuntas amenazas a candidata a la vicegobernación de Puno, abre enfrentamiento político Juliaca

Presuntas amenazas a candidata a la vicegobernación de Puno, abre enfrentamiento político

Unkakus de Macusani llevarán su danza al Estadio Nacional de Lima por Candelaria 2027 Carabaya

Unkakus de Macusani llevarán su danza al Estadio Nacional de Lima por Candelaria 2027

López Aliaga no asumirá la alcaldía de Lima, explica exsecretaria general del JNE Nacional

López Aliaga no asumirá la alcaldía de Lima, explica exsecretaria general del JNE

Víctimas del 9 de enero cuestionan tesis de candidata y exigen rectificación Juliaca

Víctimas del 9 de enero cuestionan tesis de candidata y exigen rectificación

PUBLICIDAD