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ONPE sorteó orden de aparición de partidos en franja electoral de la segunda elección regional

El sorteo se realizó de forma descentralizada en catorce capitales de departamento, con presencia de notarios y de la Defensoría del Pueblo

Carlos Roque
Carlos Roque 12/11/2026
ONPE sorteó orden de aparición de partidos en franja electoral

ONPE sorteó este jueves el orden de aparición de las organizaciones políticas en la franja electoral para la Segunda Elección Regional del 6 de diciembre

Foto: Difusión

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó este jueves 12 de noviembre, de manera pública, el orden de aparición de las organizaciones políticas en la franja electoral de la Segunda Elección Regional (SER) 2026, que se realizará el próximo 6 de diciembre.

El sorteo se desarrolló de manera descentralizada en catorce capitales de departamento y estuvo a cargo de las oficinas regionales de coordinación (ORC) del organismo electoral, salvo en algunos casos en que participaron las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) correspondientes.

El acto contó con la presencia de autoridades del Sistema Electoral, representantes de la Defensoría del Pueblo y de las propias organizaciones políticas, además de notarios que dieron fe del procedimiento, aunque en Piura el sorteo aún no se concretó y se realizará próximamente.

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Sorteo garantiza propaganda a candidatos rezagados

Con este procedimiento, el organismo electoral garantiza que las organizaciones políticas que no superaron el 30 % de los votos válidos y que ahora compiten en la SER 2026 puedan difundir su propaganda electoral en los medios de comunicación.

La convocatoria a esta segunda elección se sustenta en el Decreto Supremo n.° 150-2026-PCM, mediante el cual la Presidencia del Consejo de Ministros llamó a votar el 6 de diciembre en las circunscripciones donde ninguna fórmula alcanzó el 30 % de los votos válidos tras el proceso del 4 de octubre, y que, según uno de sus considerandos, deberá realizarse en quince regiones del país.

La cantidad de canales de televisión, emisoras radiales y medios digitales que transmitirán la franja se definirá una vez que se apruebe el Plan de Medios de la SER 2026, instrumento que fijará los espacios asignados a cada organización según criterios como audiencia, tarifas y cobertura geográfica, y que la ONPE oficializará junto con las fechas de transmisión correspondientes.

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