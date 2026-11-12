SUTEP acata jornada de lucha nacional y exige mayor presupuesto para educación, pago de deuda social y respeto a plazas docentes

En el marco de la jornada de lucha convocada a nivel nacional por el magisterio, docentes de la región Puno realizan este jueves 12 de noviembre movilizaciones y bloqueos humanos para exigir al Gobierno el incremento del presupuesto del sector Educación al 6 % del Producto Bruto Interno (PBI), el cumplimiento de los derechos laborales y la atención de demandas regionales. Así lo informó Lucio Callo Callata, dirigente regional del SUTEP, quien señaló que la protesta también comprende el rechazo a las evaluaciones de desempeño y al proceso de racionalización de plazas docentes.

El dirigente explicó que los maestros de la zona sur de la región se concentraron en el sector de Salcedo, en la ciudad de Puno, mientras que los docentes de la zona norte se reunieron en Juliaca y otro grupo se ubicó en Yanamayo. Entre las principales exigencias nacionales figura el incremento del presupuesto para Educación al 6 % del PBI, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la Ley General de Educación.

Asimismo, demandan la reglamentación de la norma que dispone el aumento de las pensiones de los maestros cesantes y jubilados, debido a que, según Callo Callata, algunos exdocentes perciben montos de S/ 800, S/ 400 e incluso S/ 100, cantidades que considera insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

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El magisterio también expresa su rechazo a las evaluaciones de desempeño docente, pues el dirigente sostuvo que estas podrían utilizarse como un mecanismo para retirar a los maestros de sus puestos de trabajo. A ello se suma su oposición al plan quinquenal del Gobierno, al considerar que afectaría los derechos laborales del sector y la situación educativa de los estudiantes.

En el ámbito regional, el SUTEP exige el pago de la deuda social, principalmente el reconocimiento del 30 % por preparación de clases. Callo Callata recordó que, hace aproximadamente dos años, el gobernador regional Richard Hancco Soncco habría asumido el compromiso de destinar los saldos presupuestales de las gerencias del Gobierno Regional y de las UGEL al pago de esta deuda; sin embargo, afirmó que el ofrecimiento no se habría cumplido. Según indicó, esta situación afecta a alrededor de 25 mil maestros de la región Puno.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el proceso de racionalización de plazas docentes. El dirigente advirtió que más de mil plazas podrían ser trasladadas fuera de la región y pidió que se mantengan en Puno para redistribuirlas en instituciones educativas que presentan sobrepoblación escolar, especialmente en Juliaca, donde algunas aulas albergarían entre 30 y 40 estudiantes. Por ello, anunció que buscarán sostener una reunión con representantes de la Dirección Regional de Educación de Puno para plantear sus demandas y solicitar que se detenga este proceso.

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Finalmente, el SUTEP expresó su rechazo a una eventual privatización de Petroperú y de la refinería de Talara. Callo Callata sostuvo que una medida de ese tipo podría repercutir en el precio de los combustibles y elevar el costo de vida, lo que también afectaría la economía de los docentes, especialmente por los gastos de transporte.