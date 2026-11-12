Dirigentes de diferentes organizaciones cumplen tercer día de protesta en SEDA Juliaca y exigen destitución del gerente

Por tercer día consecutivo, dirigentes de diferentes organizaciones de Juliaca protestan en los exteriores de la empresa SEDA Juliaca y exigen la destitución del gerente, a quien responsabilizan por los problemas en la prestación del servicio de agua potable, los cobros excesivos en los recibos y la falta de atención a los reclamos de la población. Los manifestantes demandan una solución inmediata y cuestionan la conducción de la empresa.

Uno de los dirigentes que se sumó a esta medida es Guibber Jensin Luna García, secretario general del Sindicato Único de Comerciantes Minoristas, Mayoristas, Mixtos y Ambulantes de la provincia de San Román (SUCMMMA San Román), quien señaló que gran parte de la población de Juliaca no recibe agua potable y debe abastecerse mediante pozos tubulares o artesanales. Pese a ello, afirmó que los usuarios reciben facturaciones elevadas. Como ejemplo, mencionó un recibo de 139 soles con 50 céntimos por dos meses, pese a que, según indicó, no utilizaron el servicio de agua y únicamente hacen uso del desagüe.

Luna García cuestionó que SEDA Juliaca cobre por un servicio que no llega a los hogares y denunció que, cuando los usuarios presentan sus reclamos, reciben advertencias de corte que también podrían afectar el alcantarillado. Advirtió que esta situación perjudica a las familias, pues necesitan continuar utilizando el desagüe, por lo que terminan pagando los montos facturados pese a no contar con un abastecimiento regular de agua.

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Asimismo, señaló que los usuarios solicitaron anteriormente el cambio de tuberías, pero no habrían recibido respuesta. Para el representante del SUCMMMA San Román, estos problemas evidencian la falta de atención a las demandas de la población, que continúa reclamando mejoras en el servicio y una explicación por los cobros que considera excesivos.

Durante la protesta, otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al presidente del directorio de EPS SEDA Juliaca S.A., Félix Héctor Arapa Yapo. Uno de los manifestantes indicó que el funcionario había ingresado a las instalaciones de la empresa minutos antes y cuestionó que todavía no se haya concretado una solución frente a la crisis del servicio. También sostuvo que la entidad necesita una conducción que atienda los problemas y exija resultados a la gerencia.

Los dirigentes rechazaron que la empresa haya difundido un comunicado con una posible solución a los pedidos de las cuatro zonas y exigieron que sus demandas sean atendidas de inmediato, sin nuevas postergaciones. Reiteraron que el principal pedido de la jornada de lucha es la destitución del gerente de SEDA Juliaca.

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