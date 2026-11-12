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Senador Iber Maraví desafía a sus acusadores: “si encuentran una prueba, que lo entreguen a la policía”

Desde las islas de los Uros, el senador invocó la presunción de inocencia y cuestionó las acusaciones que considera parte de una campaña de intimidación política

Alberto Alejo
Alberto Alejo 12/11/2026
Iber Maraví

Íber Maraví reta a sus acusadores a presentar pruebas ante la Policía o Fiscalía y afirma que afrontará una investigación por presuntos vínculos terroristas

Foto: Difusión

El senador del partido político Juntos por el Perú, Íber Antenor Maraví Olarte, desafió a quienes lo vinculan con presuntos hechos terroristas a presentar pruebas ante las autoridades y aseguró que se someterá a una investigación para demostrar su posición, durante una entrevista en las islas flotantes de los Uros, en Puno.

«Si encuentran una prueba, que lo entreguen a la policía. Al Ministerio Público le abrirán una investigación. Se garantizará mi derecho de defensa. Me defenderé y se tendrá que hacer la justicia que corresponda», declaró el parlamentario.

El legislador sostuvo que no teme a las acusaciones y cuestionó lo que calificó como una campaña de terruqueo e intimidación política por parte de sectores de derecha, a los que acusó de intentar desacreditarlo por sus críticas al gobierno de Keiko Fujimori.

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Sobre los señalamientos relacionados con un atentado ocurrido el 22 de agosto de 1982, Maraví invocó el principio de presunción de inocencia y recordó que corresponde a quien acusa demostrar los hechos, no exigir al señalado que pruebe su inocencia.

Como parte de su defensa, mencionó una declaración policial del 24 de agosto de 1982, atribuida a un ciudadano identificado como Carlos Orlando Díaz Díaz, quien habría señalado que no pudo reconocer a los responsables del atentado debido a las condiciones en que ocurrió.

Maraví afirmó que ese documento contradice los señalamientos en su contra y aseguró que las acusaciones buscan generar dudas en la población y presionarlo políticamente, aunque dijo contar con el respaldo de ciudadanos que se solidarizaron con él.

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El senador no precisó qué acciones legales adoptará frente a quienes lo acusan, pero reiteró que, si alguien cuenta con pruebas, debe entregarlas a la Policía o al Ministerio Público para que se investigue y se determine lo que corresponda.

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