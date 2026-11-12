Senador Iber Maraví desafía a sus acusadores: “si encuentran una prueba, que lo entreguen a la policía”

El senador del partido político Juntos por el Perú, Íber Antenor Maraví Olarte, desafió a quienes lo vinculan con presuntos hechos terroristas a presentar pruebas ante las autoridades y aseguró que se someterá a una investigación para demostrar su posición, durante una entrevista en las islas flotantes de los Uros, en Puno.
«Si encuentran una prueba, que lo entreguen a la policía. Al Ministerio Público le abrirán una investigación. Se garantizará mi derecho de defensa. Me defenderé y se tendrá que hacer la justicia que corresponda», declaró el parlamentario.
El legislador sostuvo que no teme a las acusaciones y cuestionó lo que calificó como una campaña de terruqueo e intimidación política por parte de sectores de derecha, a los que acusó de intentar desacreditarlo por sus críticas al gobierno de Keiko Fujimori.
Sobre los señalamientos relacionados con un atentado ocurrido el 22 de agosto de 1982, Maraví invocó el principio de presunción de inocencia y recordó que corresponde a quien acusa demostrar los hechos, no exigir al señalado que pruebe su inocencia.
Como parte de su defensa, mencionó una declaración policial del 24 de agosto de 1982, atribuida a un ciudadano identificado como Carlos Orlando Díaz Díaz, quien habría señalado que no pudo reconocer a los responsables del atentado debido a las condiciones en que ocurrió.
Maraví afirmó que ese documento contradice los señalamientos en su contra y aseguró que las acusaciones buscan generar dudas en la población y presionarlo políticamente, aunque dijo contar con el respaldo de ciudadanos que se solidarizaron con él.
El senador no precisó qué acciones legales adoptará frente a quienes lo acusan, pero reiteró que, si alguien cuenta con pruebas, debe entregarlas a la Policía o al Ministerio Público para que se investigue y se determine lo que corresponda.