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Puno: Concejo Municipal evaluará si anulan las elecciones en Salcedo

La normativa establece mayoría simple de votos válidos y no exige participación mínima; los regidores revisarán los argumentos y resolverán la apelación

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/11/2026
Cristian Chile Cariapaza

Concejo Municipal de Puno evaluará la nulidad electoral de Salcedo tras una apelación; solo 3.000 de más de 9.000 electores acudieron a votar

Foto: JAC

El Concejo Municipal de Puno evaluará si corresponde anular las elecciones en el centro poblado de Salcedo, luego de que el comité electoral declarara fundada en parte una solicitud de nulidad, según informó el subgerente de Promoción Social y Participación Ciudadana, Cristian Chile Cariapaza.

El funcionario explicó que la Ordenanza Municipal N.° 095-2026-C/MPP y la Ley N.° 28440 establecen que debe proclamarse a la lista con mayor votación, salvo que se compruebe una causa legal para anular los resultados, como una participación menor al 50 % del padrón electoral.

Sobre la decisión que deberá tomar el concejo, el subgerente afirmó: «Técnicamente y cumpliendo esta ordenanza está muy claro, no debería anular, esa es una opinión de esta oficina», aunque precisó que los regidores tendrán la última palabra.

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Participación electoral y reglas de votación

Chile Cariapaza señaló que Salcedo tenía más de 9.000 electores, pero solo votaron alrededor de 3.000, debido a que la participación es voluntaria y no genera multas ni sanciones para quienes no acuden a las urnas.

También mencionó que la Ordenanza Municipal N.° 003-2018-MPP establece que gana la lista con mayoría simple de los votos válidos, sin exigir un porcentaje mínimo de participación, por lo que consideró que debe respetarse el resultado electoral.

El subgerente indicó que el concejo revisará los argumentos de la apelación y podrá decidir si mantiene los resultados o declara la nulidad, en un plazo de tres días o cuando lo considere pertinente, mientras que cinco centros poblados registraron problemas electorales y solo Salcedo mantiene una apelación.

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Etiquetas:
Jhon Arocutipa
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