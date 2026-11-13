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Dirigente de Puno rechaza adenda del gas de Camisea y exige gas por tuberías

Hugo Flores Rodríguez pidió mantener la mesa técnica del 13 de noviembre y cuestionó los intentos de frenar la aplicación de la norma vigente

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 13/11/2026
Dirigente de Puno rechaza adenda del gas de Camisea

Jubilados del magisterio protestan en Puno y exigen al MEF reglamentar la Ley 32581 para garantizar pensiones dignas a maestros retirados

Foto: JAC

El dirigente social de las 13 provincias de Puno, Lucio Callo Callata, rechazó la adenda (cambio al contrato) del gas de Camisea, cuya firma está prevista para este lunes, porque considera que podría ampliar por 10 años ese contrato a favor de Cálidda.

El representante sostuvo que el gas sería destinado al exterior, a la costa y a las empresas mineras, mientras que Puno lo recibiría transportado en cisternas, mediante una planta cuya construcción, según indicó, demoraría entre dos y tres años.

«Rechazamos rotundamente», afirmó el dirigente puneño, y agregó: «Requerimos que el gas llegue mediante tuberías para impulsar la industrialización en nuestra región de Puno».

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Dirigente pide gas por tuberías para Puno

En esa línea, el vocero pidió reactivar el Gasoducto Sur Peruano, que quedó paralizado en 2017, luego de que se cancelara la concesión (permiso del Estado a una empresa para construir y operar la obra) en el contexto del caso Odebrecht y Lava Jato.

Frente a esa paralización, el representante de las 13 provincias exigió que el proyecto se retome para beneficiar a toda la macrorregión sur del país.

El líder social también sostuvo que el gas por tuberías permitiría instalar una planta petroquímica de fertilizantes, que podría beneficiar a los agricultores de Puno, además de reducir los costos de combustible para los transportistas.

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Gobernador saliente es declarado persona no grata

Por otro lado, el dirigente declaró persona no grata (rechazo público que señala que alguien no es bienvenido) al gobernador regional saliente Richard Hancco, a quien cuestionó por respaldar la firma de la adenda.

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Etiquetas:
Jhon Arocutipa
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