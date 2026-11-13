PUBLICIDAD

Puno: lluvia moderada y hasta fuerte hoy y mañana en todo el altiplano, anuncia Senamhi

Senamhi prevé una pausa de precipitaciones del 15 al 22 de noviembre, pero advierte temperaturas de hasta 36 grados en Carabaya y Sandia

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 13/11/2026
lluvia moderada

Lluvias en Puno serán moderadas y fuertes hasta el 14 de noviembre, según Senamhi; las precipitaciones alcanzarán todo el altiplano puneño

Foto: CPR

Lluvias de intensidad moderada, e incluso fuertes, caerán hoy 13 y mañana 14 de noviembre en todo el altiplano de Puno, según el pronóstico que dio el director del Senamhi en Puno, el ingeniero Sixto Flores.

El ingeniero Sixto Flores explicó que desde el domingo 8 en la noche caen lluvias ligeras o moderadas, pero solo en zonas puntuales del altiplano.

Hoy el cielo está totalmente nublado y, desde la madrugada, llueve en todo el altiplano, con una intensidad de ligera a moderada, según lo que muestra el satélite.

PUBLICIDAD

Para esta noche, o en las últimas horas de la tarde, las lluvias se extenderán a toda la región con intensidad moderada e incluso fuerte, y se mantendrán hasta mañana 14 de noviembre.

Después, entre el 15 y el 22 de noviembre, las lluvias se calmarán, volverán los días cálidos y habrá pocas probabilidades de precipitación.

Entre el 15 y el 18 de noviembre subirán las temperaturas del día, y el ingeniero Flores pidió tener mucha precaución con el calor típico de la temporada, tanto en el altiplano como en otras zonas.

PUBLICIDAD

En Carabaya y Sandia, en la zona oriental y la selva, las lluvias seguirán desde hoy hasta el 20 de noviembre, mayormente moderadas, y el calor del día llegará entre los 33 y 36 grados del 15 al 18.

Flores indicó que avisarán con anticipación cualquier cambio, y que hay más información en el Facebook y en la página web del Senamhi Puno.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Etiquetas:
Fredy Itusaca
PUBLICIDAD

Recomendado

Senador Iber Maraví desafía a sus acusadores: “si encuentran una prueba, que lo entreguen a la policía” Puno

Senador Iber Maraví desafía a sus acusadores: “si encuentran una prueba, que lo entreguen a la policía”

Familia busca en Juliaca a mujer desaparecida junto a sus cuatro hijos Juliaca

Familia busca en Juliaca a mujer desaparecida junto a sus cuatro hijos

Anemia infantil en Puno llegó a 56,1 % en 2025 según ENDES, la cifra más alta del país Puno

Anemia infantil en Puno llegó a 56,1 % en 2025 según ENDES, la cifra más alta del país

ONPE sorteó orden de aparición de partidos en franja electoral de la segunda elección regional Puno

ONPE sorteó orden de aparición de partidos en franja electoral de la segunda elección regional

MTC destina S/ 20 millones para carretera Macusani–Nuñoa Melgar

MTC destina S/ 20 millones para carretera Macusani–Nuñoa

SUTEP acata jornada de lucha nacional y exige mayor presupuesto para educación, pago de deuda social y respeto a plazas docentes Puno

SUTEP acata jornada de lucha nacional y exige mayor presupuesto para educación, pago de deuda social y respeto a plazas docentes

Dirigentes de diferentes organizaciones cumplen tercer día de protesta en SEDA Juliaca y exigen destitución del gerente Juliaca

Dirigentes de diferentes organizaciones cumplen tercer día de protesta en SEDA Juliaca y exigen destitución del gerente

SUNEDU multa a la UNA Puno por modificar requisitos del nombramiento docente Puno

SUNEDU multa a la UNA Puno por modificar requisitos del nombramiento docente

PUBLICIDAD