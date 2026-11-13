Puno: lluvia moderada y hasta fuerte hoy y mañana en todo el altiplano, anuncia Senamhi

Lluvias de intensidad moderada, e incluso fuertes, caerán hoy 13 y mañana 14 de noviembre en todo el altiplano de Puno, según el pronóstico que dio el director del Senamhi en Puno, el ingeniero Sixto Flores.
El ingeniero Sixto Flores explicó que desde el domingo 8 en la noche caen lluvias ligeras o moderadas, pero solo en zonas puntuales del altiplano.
Hoy el cielo está totalmente nublado y, desde la madrugada, llueve en todo el altiplano, con una intensidad de ligera a moderada, según lo que muestra el satélite.
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Para esta noche, o en las últimas horas de la tarde, las lluvias se extenderán a toda la región con intensidad moderada e incluso fuerte, y se mantendrán hasta mañana 14 de noviembre.
Después, entre el 15 y el 22 de noviembre, las lluvias se calmarán, volverán los días cálidos y habrá pocas probabilidades de precipitación.
Entre el 15 y el 18 de noviembre subirán las temperaturas del día, y el ingeniero Flores pidió tener mucha precaución con el calor típico de la temporada, tanto en el altiplano como en otras zonas.
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En Carabaya y Sandia, en la zona oriental y la selva, las lluvias seguirán desde hoy hasta el 20 de noviembre, mayormente moderadas, y el calor del día llegará entre los 33 y 36 grados del 15 al 18.
Flores indicó que avisarán con anticipación cualquier cambio, y que hay más información en el Facebook y en la página web del Senamhi Puno.
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