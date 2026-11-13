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Comerciantes de Juliaca exigen salida del gerente de Sedajuliaca por cobros de agua

El SUCMMMA San Román presentó un recibo de S/139 por dos meses y anunció su respaldo a una posible paralización contra la empresa

Ivan Coari
Ivan Coari 13/11/2026
Guibber Jensin Luna García

Cobros de agua sin suministro generan protestas en Juliaca. Comerciantes y usuarios exigen destituir al gerente de Sedajuliaca por recibos que llegan sin servicio

Foto: IRCS

Comerciantes de Juliaca exigieron la destitución del gerente de Sedajuliaca por los cobros de agua potable sin suministro, reclamo al que se sumó el secretario general del SUCMMMA San Román, Guibber Jensin Luna García.

El dirigente mostró un recibo de 139 soles por dos meses de facturación del local de su organización, pese a que, según afirmó, no reciben agua potable y solo utilizan el servicio de desagüe.

Luna García sostuvo que esta situación también afecta a otros establecimientos y usuarios, quienes pagarían recibos sin contar con el servicio de agua, por lo que su organización respalda el pedido de cambio del gerente.

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Comerciantes y usuarios cuestionan los cobros

El representante del SUCMMMA indicó que presentaron reclamos ante Sedajuliaca junto a vecinos y representantes de los artesanos, pero aseguró que hasta el momento no recibieron una respuesta a sus pedidos.

Por su parte, una pobladora denunció que solicitó hasta tres veces la instalación de un medidor, pero la empresa rechazó sus pedidos con el argumento de que no había suficiente presión de agua.

La usuaria cuestionó que, pese a no contar con las condiciones para acceder al servicio, continúe pagando los recibos, una situación que también forma parte de los reclamos contra la empresa.

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Dirigente anuncia respaldo a una paralización

Frente a estos reclamos, el secretario general anunció que el SUCMMMA respaldará una posible paralización y continuará participando en las medidas de protesta que realizan los dirigentes de las cuatro zonas.

Además, planteó que los usuarios evalúen dejar de pagar los recibos como medida de protesta, al considerar injusto que se cobre por un servicio que, según denuncian, no reciben.

Mientras los dirigentes mantienen su protesta en los exteriores de Sedajuliaca, la empresa anunció una próxima reunión de su directorio para abordar el problema, aunque todavía no se conoce una respuesta concreta a los reclamos.

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Etiquetas:
Ivan Coari
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