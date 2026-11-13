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Puno: Cesantes de Puno exigen reglamentar ya la ley de pensiones dignas

Hugo Flores Rodríguez pidió mantener la mesa técnica del 13 de noviembre y cuestionó los intentos de frenar la aplicación de la norma vigente

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 13/11/2026
Cesantes de Puno exigen reglamentar ya la ley de pensiones

Jubilados del magisterio protestan en Puno y exigen al MEF reglamentar la Ley 32581 para garantizar pensiones dignas a maestros retirados

Foto: JAC

Cesantes y jubilados del magisterio realizaron una protesta en las calles de Puno para exigir la reglamentación de la Ley N.° 32581, que busca garantizar una pensión digna para los maestros retirados, informó el dirigente Hugo Flores Rodríguez.

La movilización también coincidió con la huelga de 24 horas convocada por los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), mientras los jubilados reclaman que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumpla con reglamentar la norma.

«Quiere anular nuestra ley, que está activa en estos momentos, y por eso nosotros estamos en las calles», manifestó el dirigente de los jubilados, al referirse al ministro de Economía y Finanzas.

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Reclaman avances para aplicar la ley

Flores sostuvo que el MEF buscaría cuestionar la constitucionalidad de la norma mediante el Colegio de Economistas de Lima, lo que, según afirmó, sería un argumento para evitar su reglamentación, pese a que la ley continúa vigente.

Por su parte, los docentes de la tercera edad señalaron que necesitan una pensión que les permita cubrir sus gastos básicos, debido al aumento del costo de la canasta familiar, y afirmaron que salen a protestar pese a su edad.

El dirigente indicó que la mesa técnica de reglamentación debe continuar este viernes 13 de noviembre y pidió que el proceso no se detenga, con el objetivo de conocer cuanto antes las disposiciones que permitirán aplicar la ley.

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Etiquetas:
Jhon Arocutipa
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