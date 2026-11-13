Empresa espera desde 2023 el pago de 10,260 soles que le debe la municipalidad de Mañazo

Leoncio Cosío, representante de la empresa Corporación LJK Inversiones, dice que la municipalidad distrital de Mañazo, en Puno, no le paga desde el 2023 la suma de 10,260 soles por puertas metálicas y de aluminio que instaló en el estadio municipal.
Cosío contó que hizo el trabajo de buena fe, por pedido del alcalde Atilio Callecarbio, para la inauguración del estadio, y que el servicio se cumplió completo, con vidrios y chapas puestos.
La carta notarial, fechada el 3 de noviembre de 2026, detalla 2 puertas metálicas con diseño P-01, 2 con diseño P-02, 1 con diseño P-03, 1 puerta metálica camalla cocada y 5 puertas de aluminio.
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Según Cosío, desde el 2023 el alcalde le pidió esperar, mientras los ingenieros cambiaban cada uno, dos o tres meses y dejaban los documentos a medias, y los regidores también conocen el reclamo.
El empresario afirmó que el alcalde se molestó, que le cerraron las puertas en las sesiones, y que ahora habla mal de él y de sus hijos en su comunidad.
Cosío anunció que entregará copias de la carta al subprefecto, a la comisaría y al juez de paz, para retirar su trabajo, y pidió que la Contraloría y el Ministerio Público revisen el caso.
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Hasta ahora, según Cosío, la municipalidad no respondió ni lo llamó, y el periodista dijo que estará atento y buscará llevar el caso a la Contraloría General de la República.
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