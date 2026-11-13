Automóvil vuelca y choca contra una vivienda en Juliaca

Un automóvil de placa A8X-361 volcó y chocó contra el muro de una vivienda cerca del sector Cristo Blanco, en la urbanización La Rinconada de Juliaca, dejando gravemente herido al conductor, quien fue trasladado al hospital Carlos Monge Medrano.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, cuando el vehículo circulaba desde la salida Arequipa hacia la vía de articulación y, según testigos, habría pasado por un rompemuelles sin señalización ni pintura.

Tras perder el control, el automóvil avanzó varios metros, chocó contra el muro de un inmueble y terminó con las llantas hacia arriba sobre la pista, mientras que el conductor, identificado como Richard Cruz Aquino, de 35 años, quedó herido.

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Policía investiga las causas del accidente

Personal de Serenazgo y efectivos de la Policía auxiliaron al conductor y coordinaron su traslado al área de Emergencia del Hospital Carlos Monge Medrano, donde ingresó para recibir atención médica.

El vehículo tenía una estructura metálica de protección dentro de la cabina, similar a la utilizada en automóviles de competencia, y en una de sus puertas se observaron logotipos relacionados con organizaciones automovilísticas de Arequipa y Juliaca.

El impacto dañó la parte delantera del automóvil y el muro de la vivienda, mientras la Policía permaneció en el lugar a la espera de una grúa para retirar la unidad y establecer las circunstancias del despiste y vuelco mediante las investigaciones correspondientes.