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De la discusión a los balazos: El aterrador ataque a un chofer de transporte público en el Óvalo de los Bomberos

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 13/11/2026

Un hecho de alta peligrosidad producto de un conflicto vial en Arequipa se registró en las inmediaciones del Óvalo de los Bomberos, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde un…

Un hecho de alta peligrosidad producto de un conflicto vial en Arequipa se registró en las inmediaciones del Óvalo de los Bomberos, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde un conductor realizó un disparo contra una combi con distintivos del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en la que viajaban el chofer y dos pasajeras.

El agraviado, identificado como Berly Molina, conducía el vehículo perteneciente que cubre la ruta hacia Paucarpata, cuando sostuvo una acalorada discusión verbal por un supuesto intercambio de paso con el piloto de una camioneta particular.

De acuerdo con las primeras investigaciones, tras el incidente verbal inicial, el chofer del transporte público solicitó el apoyo de un efectivo de la Policía de Tránsito para llamar la atención al otro automovilista. Sin embargo, minutos después la unidad fue nuevamente interceptada a la altura del transitado óvalo.

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En dicho punto, el conductor de la camioneta desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra el parabrisas posterior de la combi, dejando una perforación en el cristal antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Dentro del vehículo de servicio público viajaban también dos mujeres, entre ellas la pareja del conductor, quienes resultaron ilesas del ataque armado que estuvo a punto de causar daños personales de mayor gravedad.

Tras lo sucedido, el chofer y las ocupantes acudieron a la Comisaría de José Luis Bustamante y Rivero para sentar la denuncia correspondiente y poner a disposición de las autoridades los datos del atacante, cuya camioneta marca Geely de color plata fue identificada con la placa VFM-797.

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Las autoridades policiales continúan con las diligencias e investigaciones de ley para lograr la ubicación y captura del agresor, en un hecho que ha vuelto a encender las alarmas entre la población arequipeña ante los crecientes episodios de violencia e inseguridad ciudadana en las vías públicas.

Municipalidad de Arequipa aclara que vehículo atacado operaba de manera informal

La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) emitió un comunicado oficial tras el incidente reportado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde se lamentó cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de las personas. En el pronunciamiento, la comuna aclaró categóricamente que la combi involucrada, de placa Z6L-915, no pertenece al Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Asimismo, las autoridades precisaron que la unidad en cuestión corresponde a la categoría M2 y carece de la acreditación requerida para brindar el servicio de transporte público de pasajeros. Al respecto, la entidad recordó a la ciudadanía que el SIT opera única y exclusivamente con buses de categoría M3, de acuerdo con la normativa vigente.

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Finalmente, la municipalidad anunció que interpondrá las acciones legales correspondientes debido al uso indebido y sin autorización de los distintivos oficiales del SIT. Esta práctica es empleada por unidades no autorizadas para confundir a los usuarios, por lo que las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar trabajando con firmeza para mantener el orden en el transporte urbano de la provincia.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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