Semana Forestal en Cusco: SERFOR transfiere madera recuperada del tráfico ilegal para mejorar condiciones de atención que brinda la PNP

En el marco de la Semana Forestal Nacional 2026, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), transfirió a título gratuito madera recuperada del tráfico ilegal para mejorar el equipamiento policial en la provincia de La Convención, en el departamento de Cusco. A través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cusco, el Serfor transfirió 5028 pies tablares de madera de las especies cedro, palo blanco, romerillo y águano a la Municipalidad del Centro Poblado de Pampa Concepción para la elaboración de mobiliario para implementar el Puesto de Auxilio Rápido de la PNP en el centro poblado y mejorar el equipamiento de la Comisaría PNP de Echarati. “Ante la afectación producida por malas prácticas como la tala indiscriminada y la deforestación, la conservación y la valoración del bosque en pie es prioridad, y se hace urgente fortalecer las acciones de control y buscar un nuevo destino para la madera recuperada del tráfico ilegal”, manifestó Robert Camero Villasante, vocero del Serfor en Cusco. La Semana Forestal Nacional 2026, cuyo lema es “Un nuevo motor de la economía forestal: impulsando inversión, innovación y desarrollo de nuestros bosques”, busca sensibilizar a la población en el reconocimiento de los servicios que nos ofrecen los ecosistemas forestales, así como la implicancia que tiene su deterioro o pérdida para el país. En esa línea, en el departamento de Cusco, el Serfor también llevó a cabo el “Taller de validación de los instrumentos de evaluación y listado de equipamiento mínimo del estándar de competencias laborales de plantaciones forestales”, con sesiones demostrativas en el sector de Kiswarcancha del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán y en la Comunidad Campesina de Ccorao.

En la academia y el campo

El Serfor participó en la jornada académica impulsada por la Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) por el Día Nacional de las Orquídeas. Asimismo, con la finalidad de destacar la importancia y gestión de los ecosistemas forestales, organizó una sesión formativa con estudiantes de la Brigada Verde en la Universidad Continental. Las actividades de campo se desarrollan en Limatambo con la asistencia técnica a los productores forestales de tara en Limatambo, provincia de Anta, y plantaciones de especies arbóreas en la localidad de Pilcopata, en la provincia de Paucartambo. Próximamente se instalarán especies nativas en el sector Tambocoha, distrito de Maras, provincia de Urubamba, donde la Comunidad Campesina de Collanas Pilleray desarrolla un modelo innovador de revaloración de plantas medicinales asociado a la actividad turística en un entorno paisajístico adecuado. La Semana Forestal Nacional se conmemora con el objetivo de promover la reflexión de la población sobre la importancia de conservar y preservar nuestros bosques y árboles, lo cual permite crear ambientes saludables.

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