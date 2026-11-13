PUBLICIDAD

Elecciones en Junín: Dos policías procesados junto a Unchupaico por cobro indebido ahora ‘chalequean’ a candidato Mallma

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 13/11/2026

Los suboficiales de la Policía Nacional Gabriel Héctor Matos Unchupaico (37) y Daniel Pérez Chara (39) vuelven a coincidir en labores de seguridad alrededor de un personaje político. Esta vez…

Los suboficiales de la Policía Nacional Gabriel Héctor Matos Unchupaico (37) y Daniel Pérez Chara (39) vuelven a coincidir en labores de seguridad alrededor de un personaje político. Esta vez no es el exgobernador regional Ángel Unchupaico Canchumani, con quien trabajaron durante varios años, sino Arnoldo Mallma, candidato de Alianza para el Progreso (APP) al Gobierno Regional de Junín.

Las imágenes difundidas en las propias redes sociales de Mallma muestran a ambos efectivos acompañándolo en actividades de campaña, junto a simpatizantes y representantes de APP. Su presencia se habría prolongado durante cerca de un mes. El detalle es que los dos siguen en actividad en la Policía Nacional, pese a que tienen prohibido participar en actos partidarios.

Dos viejos conocidos del caso Unchupaico

La amistad entre Matos Unchupaico y Pérez Chara es conocida en el complejo policial de Millotingo, donde laboran. No solo compartieron labores policiales, también formaron parte del equipo de seguridad del entonces gobernador Ángel Unchupaico. Ambos aparecen en el expediente judicial N.° 3843-2023-0-1501-JR-PE-01, que se tramita en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.

PUBLICIDAD

El proceso está relacionado con el presunto cobro indebido de bonificaciones a policías que brindaban seguridad al exgobernador. La investigación comprende pagos realizados durante los años 2016, 2017 y 2018. Según los documentos del caso, los efectivos recibían bonificaciones adicionales a sus remuneraciones por cumplir labores de resguardo personal de Unchupaico. Es decir, doble sueldo.

Ahora, los dos vuelven a aparecer cerca de un candidato regional. Una fuente del entorno de Mallma señaló que tendrían interés en volver a prestarle servicios de seguridad, como lo hicieron durante la gestión del exgobernador.

Pérez Chara, además, registra denuncias por presunta agresión contra las mujeres o integrantes del grupo familiar y por omisión de asistencia familiar.

PUBLICIDAD

El suboficial Matos con Unchupaico en una foto de archivo. Aparece en las redes de Mallma desde octubre.

Neutralidad

El abogado Javier Huamancayo explicó a Huanca York Times que los policías en actividad no pueden participar en actividades partidarias ni manifestaciones políticas. Tampoco podrían brindar seguridad particular al candidato, al no tratarse de un funcionario público o dignatario.

«El régimen de trabajo de Seguridad del Estado es todos los días, tampoco pueden hacerlo en su día de ‘franco'», precisó Huamancayo, quien también es policía en retiro. Añadió que los efectivos deben mantener neutralidad política y no involucrarse en actos de proselitismo.

PUBLICIDAD

Armas del Estado

Pero hay otro punto que deberá revisar Inspectoría. En Seguridad del Estado se comenta sobre el presunto uso de armas de propiedad de la Policía para acompañar a Mallma durante sus actividades proselitistas.

La Inspectoría tendrá que verificar si Matos Unchupaico y Pérez Chara retiraron sus armas de reglamento para estos desplazamientos y bajo qué autorización lo hicieron. No sería un asunto menor, pues hay otros casos de policías involucrados en hechos similares que ya están próximos a llegar a juicio oral.

 

PUBLICIDAD

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Etiquetas:
Red de Medios Regionales del Perú
PUBLICIDAD

Recomendado

Automóvil vuelca y choca contra una vivienda en Juliaca Juliaca

Automóvil vuelca y choca contra una vivienda en Juliaca

ZEEDEPUNO cumple 20 años sin funcionar pese a contar con 134 hectáreas Puno

ZEEDEPUNO cumple 20 años sin funcionar pese a contar con 134 hectáreas

Dirigente de Puno rechaza adenda del gas de Camisea y exige gas por tuberías Puno

Dirigente de Puno rechaza adenda del gas de Camisea y exige gas por tuberías

Puno: Cesantes de Puno exigen reglamentar ya la ley de pensiones dignas Puno

Puno: Cesantes de Puno exigen reglamentar ya la ley de pensiones dignas

Empresa espera desde 2023 el pago de 10,260 soles que le debe la municipalidad de Mañazo Puno

Empresa espera desde 2023 el pago de 10,260 soles que le debe la municipalidad de Mañazo

Puno: lluvia moderada y hasta fuerte hoy y mañana en todo el altiplano, anuncia Senamhi Puno

Puno: lluvia moderada y hasta fuerte hoy y mañana en todo el altiplano, anuncia Senamhi

Comerciantes de Juliaca exigen salida del gerente de Sedajuliaca por cobros de agua Juliaca

Comerciantes de Juliaca exigen salida del gerente de Sedajuliaca por cobros de agua

Puno: Concejo Municipal evaluará si anulan las elecciones en Salcedo Puno

Puno: Concejo Municipal evaluará si anulan las elecciones en Salcedo

PUBLICIDAD