Elecciones en Junín: Dos policías procesados junto a Unchupaico por cobro indebido ahora ‘chalequean’ a candidato Mallma

Los suboficiales de la Policía Nacional Gabriel Héctor Matos Unchupaico (37) y Daniel Pérez Chara (39) vuelven a coincidir en labores de seguridad alrededor de un personaje político. Esta vez no es el exgobernador regional Ángel Unchupaico Canchumani, con quien trabajaron durante varios años, sino Arnoldo Mallma, candidato de Alianza para el Progreso (APP) al Gobierno Regional de Junín.

Las imágenes difundidas en las propias redes sociales de Mallma muestran a ambos efectivos acompañándolo en actividades de campaña, junto a simpatizantes y representantes de APP. Su presencia se habría prolongado durante cerca de un mes. El detalle es que los dos siguen en actividad en la Policía Nacional, pese a que tienen prohibido participar en actos partidarios.

Dos viejos conocidos del caso Unchupaico

La amistad entre Matos Unchupaico y Pérez Chara es conocida en el complejo policial de Millotingo, donde laboran. No solo compartieron labores policiales, también formaron parte del equipo de seguridad del entonces gobernador Ángel Unchupaico. Ambos aparecen en el expediente judicial N.° 3843-2023-0-1501-JR-PE-01, que se tramita en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.

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El proceso está relacionado con el presunto cobro indebido de bonificaciones a policías que brindaban seguridad al exgobernador. La investigación comprende pagos realizados durante los años 2016, 2017 y 2018. Según los documentos del caso, los efectivos recibían bonificaciones adicionales a sus remuneraciones por cumplir labores de resguardo personal de Unchupaico. Es decir, doble sueldo.

Ahora, los dos vuelven a aparecer cerca de un candidato regional. Una fuente del entorno de Mallma señaló que tendrían interés en volver a prestarle servicios de seguridad, como lo hicieron durante la gestión del exgobernador.

Pérez Chara, además, registra denuncias por presunta agresión contra las mujeres o integrantes del grupo familiar y por omisión de asistencia familiar.

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El suboficial Matos con Unchupaico en una foto de archivo. Aparece en las redes de Mallma desde octubre.

Neutralidad

El abogado Javier Huamancayo explicó a Huanca York Times que los policías en actividad no pueden participar en actividades partidarias ni manifestaciones políticas. Tampoco podrían brindar seguridad particular al candidato, al no tratarse de un funcionario público o dignatario.

«El régimen de trabajo de Seguridad del Estado es todos los días, tampoco pueden hacerlo en su día de ‘franco'», precisó Huamancayo, quien también es policía en retiro. Añadió que los efectivos deben mantener neutralidad política y no involucrarse en actos de proselitismo.

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Armas del Estado

Pero hay otro punto que deberá revisar Inspectoría. En Seguridad del Estado se comenta sobre el presunto uso de armas de propiedad de la Policía para acompañar a Mallma durante sus actividades proselitistas.

La Inspectoría tendrá que verificar si Matos Unchupaico y Pérez Chara retiraron sus armas de reglamento para estos desplazamientos y bajo qué autorización lo hicieron. No sería un asunto menor, pues hay otros casos de policías involucrados en hechos similares que ya están próximos a llegar a juicio oral.

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