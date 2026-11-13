Ayacucho: Cuestionan ejecución de S/4 millones en trabajos de recuperación de la vía Los Libertadores

El presidente del Consejo Regional de Ayacucho, Cristian Palomino, cuestionó la ejecución de la actividad de recuperación de la vía Libertadores y advirtió presuntas inconsistencias entre los trabajos reportados por el Gobierno Regional y las intervenciones constatadas en campo. Según señaló, un documento elaborado por la Gerencia Regional de Infraestructura estima una ejecución cercana al 70 % de los más de S/4 millones destinados a esta actividad, pese a que las inspecciones realizadas por el Consejo Regional no encontraron maquinaria ni personal suficiente para desarrollar los trabajos. Palomino explicó que la intervención se inició administrativamente entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 2026, fechas en las que se declaró en emergencia la vía, se suscribió el convenio entre el Gobierno Regional y Provías Nacional, se realizó la entrega del terreno y se firmó el acta de inicio de actividades. Sin embargo, cuestionó que el plan de trabajo recién fuera aprobado mediante la Resolución Gerencial N.° 210, el 22 de abril, cuando las actividades ya figuraban como iniciadas. A estas observaciones se suma la inspección realizada el 8 de abril por una comisión investigadora del Consejo Regional, que advirtió que la intervención no contaba con la cantidad de maquinaria ni los equipos necesarios para recuperar la carretera. El consejero señaló que estas verificaciones no coincidían con las actividades que posteriormente fueron consignadas en la documentación presentada por el Gobierno Regional. Otro elemento cuestionado es el Oficio N.° 064, remitido en septiembre por Provías Nacional, mediante el cual se habría comunicado al Gobierno Regional que hasta ese mes no se habían ejecutado actividades de campo y que no se estaban cumpliendo los compromisos establecidos en el convenio. Según Palomino, esta comunicación también fue puesta en conocimiento del gobernador regional y de los funcionarios responsables para que adoptaran las medidas correspondientes. Pese a estas observaciones, el reporte de la Gerencia de Infraestructura contempla una serie de gastos por los trabajos que supuestamente se habrían ejecutado. Eentre ellos figuran S/267 mil por corte de material suelto, más de S/1 millón por compra de afirmado, S/451 mil por sellado de fisuras y grietas, S/134 mil por parchado profundo de calzada y S/338 mil por limpieza de cunetas. También se consideran S/362 mil por transporte de material afirmado y S/520 mil por traslado de material excedente. Estos conceptos representan un costo directo de aproximadamente S/3 millones 797 mil. A ello se agregan S/220 mil por gastos generales, destinados al pago del equipo técnico y personal responsable de la actividad, así como S/67 mil por supervisión durante los 60 días considerados en el reporte. Para Palomino, estos montos requieren una explicación debido a que, de acuerdo con las inspecciones realizadas, el tiempo efectivo de intervención habría sido de apenas 12 a 13 días. Ante estas presuntas inconsistencias, Palomino anunció que el Consejo Regional emitirá un pronunciamiento y remitirá toda la documentación al Ministerio Público para que, dentro de sus competencias, evalúe los hechos e investigue posibles responsabilidades. Asimismo, cuestionó que, pese a los recursos considerados para la intervención, la vía Libertadores continúe presentando condiciones deficientes, situación que afecta a transportistas y usuarios que esperan una solución definitiva desde hace varios años.

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