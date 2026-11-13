Beneficencia de Puno recuperará nichos abandonados del cementerio Laykakota

La Sociedad de Beneficencia de Puno recuperará cerca del 30 % de los nichos abandonados del cementerio Laykakota por falta de pago y ofrecerá una amnistía para que los deudores regularicen sus obligaciones sin intereses, anunció el presidente del directorio, Jacinto Verastegui.

La medida permitirá pagar deudas acumuladas durante años, mientras que los nichos que no registran pagos desde hace 20, 30 o hasta 50 años revertirán a la institución para construir nuevos pabellones y mausoleos destinados a otras personas.

Sobre el destino de los restos, el presidente explicó a Pachamama Radio que serán trasladados a una fosa común ordenada e identificada con sus nombres, según precisó: «Los trasladaremos a una fosa bien ordenadita con sus nombres».

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Cementerio tendrá cambios en su organización

Verastegui indicó que cerca del 30 % de los nichos, principalmente en la parte alta del cementerio, permanecen abandonados durante décadas, sin recibir visitas ni flores, y algunos presentan un estado de deterioro que los hace casi imperceptibles.

En paralelo, la Beneficencia elaborará un plan maestro para reorganizar los cementerios, con cambios en los pasadizos, calles y parques, como parte de las medidas anunciadas durante el balance de los camposantos por Todos los Santos.

El presidente del directorio también informó que la institución ya compró cámaras de videovigilancia y que los equipos instalados en el cementerio Laykakota se encuentran funcionando, mientras se prevé continuar con las mejoras en estos espacios.