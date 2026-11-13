Mototaxistas de Juliaca prometen bajar pasajes cuando disminuya el precio del combustible

Los mototaxistas de Juliaca se comprometieron a reducir las tarifas cuando baje el precio del combustible, luego de incrementar sus pasajes ante el encarecimiento de la gasolina, informó el dirigente de vehículos menores Walter Quispe Mosaja.

El representante, quien también es gerente de la empresa Dorado VIP, explicó que el combustible pasó de costar entre 14 y 15 soles a alcanzar entre 25 y 26 soles, lo que elevó los gastos de mantenimiento y operación de las unidades.

Sobre los nuevos precios, indicó que los transportistas aumentaron aproximadamente un sol por servicio, por lo que los recorridos por el centro de Juliaca cuestan entre 4 y 5 soles, mientras que las distancias más largas llegan a 7 u 8 soles.

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Dirigentes pedirán recuperar las tarifas anteriores

Quispe Mosaja anunció que los dirigentes de las cuatro zonas convocarán a sus asociados para pedir que los pasajes vuelvan a sus precios anteriores cuando disminuya el costo del combustible, pues considera que no corresponde mantener las tarifas elevadas si baja el precio de la gasolina.

Por otro lado, se refirió a los conflictos entre pasajeros y mototaxistas, como el ocurrido en la salida a Coata, donde un pasajero destrozó la luna de una unidad tras reclamar por un supuesto cobro excesivo de cinco soles adicionales.

Ante las denuncias por presuntos robos de pertenencias, entre ellos el caso de un joven que habría perdido su billetera y celular en la avenida Perú, el dirigente recomendó fotografiar el logotipo y el casquete de la mototaxi para identificar la empresa y presentar el reclamo ante su gerente.