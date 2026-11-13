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Beneficencia de San Román alquilará instalaciones deportivas para sostener albergues

La institución también construye un albergue para 25 adultos mayores, con una inversión aproximada de S/1 millón 800 mil

Ivan Coari
Ivan Coari 13/11/2026
Juana Pilco Escobedo

Beneficencia de San Román alquilará canchas y ambientes recreativos para financiar alimentación y cuidado de adultos mayores en abandono

Foto: IRCS

La Beneficencia de San Román puso en funcionamiento nuevas instalaciones deportivas y recreativas que serán alquiladas para generar ingresos destinados a la atención de adultos mayores en situación de abandono, informó su gerente, Juana Pilco Escobedo.

La infraestructura cuenta con una cancha de grass sintético, otra para vóley y fulbito, duchas con agua caliente para varones y mujeres, baños para personas con discapacidad y servicios higiénicos para madres, además de un salón de usos múltiples.

También dispone de un patio de comidas y cocina para atender a los usuarios, mientras que los ingresos por alquiler permitirán cubrir parte de los gastos de alimentación y cuidado de los residentes, según explicó la gerente.

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Nuevos ambientes para atender a adultos mayores

Pilco Escobedo indicó que la institución no recibe apoyo económico del Estado y debe atender a personas mayores que son encontradas en las calles sin familiares que puedan hacerse cargo de ellas.

Por otro lado, informó que la Beneficencia construye un nuevo albergue para 25 adultos mayores, que contará con habitaciones, baños, duchas y ambientes acondicionados, además de espacios de usos múltiples para mejorar la permanencia de los residentes.

La gerente señaló que la obra demanda aproximadamente un millón 800 mil soles y que la actual gestión elabora sus propios presupuestos desde 2023 para ejecutar los trabajos de manera progresiva, mientras busca sostener los servicios con la recaudación diaria y los ingresos por alquiler.

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