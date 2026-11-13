Red de Salud Puno recibirá terrenos para construir nueva sede en Jayllihuaya

La Red de Salud Puno recibirá terrenos en el centro poblado de Jayllihuaya para construir su nueva infraestructura administrativa, según informó su director, Darwin Blanco Shocosh, quien espera los documentos oficiales para concretar la transferencia comprometida por el gobernador regional Richard Hancco.

«Se nos han confirmado y estamos a la espera de los papeles», afirmó el funcionario, quien señaló que la entidad busca contar con espacios para cumplir su labor de atención a la población.

Además del predio en Jayllihuaya, el gobernador regional también comprometió la entrega de un espacio en los terrenos de Manuel Butrón, trámite que, según el director, se oficializaría en los próximos días, mientras avanza la demolición del antiguo pabellón.

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Sede administrativa y terrenos comprometidos

Sobre la oposición de dirigentes de Jayllihuaya, quienes sostienen que el terreno estaba destinado al nuevo Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, el director evitó pronunciarse y descartó problemas relacionados con la faja marginal.

Por otro lado, Blanco indicó que el traslado a la nueva sede del barrio Chejoña cuenta con financiamiento garantizado por tres años, mediante partidas presupuestales, aunque no precisó el monto destinado a este funcionamiento.

Para construir la infraestructura en Jayllihuaya, la Red de Salud deberá elaborar un perfil de inversión y tramitar un Código Único de Inversiones (CUI), con la expectativa de conseguir financiamiento durante la próxima gestión regional; mientras tanto, su sede actual funciona en la Panamericana Sur 144, junto al grifo Chejoña.