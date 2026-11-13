La audiencia convocada para buscar una solución a la crisis de Sedajuliaca terminó sin la participación de los dirigentes sociales y con la ausencia de los integrantes del directorio, pese a que el principal pedido de las organizaciones era la destitución del gerente general. La reunión no permitió alcanzar acuerdos concretos, mientras el gerente, Fredy Armando Carita Faijo, ratificó que no renunciará al cargo y el alcalde de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, defendió las gestiones que viene realizando ante el Gobierno nacional para atender los problemas estructurales de la empresa.

Durante la reunión, la representante de la Fiscalía de Prevención del Delito explicó que la convocatoria tenía como finalidad escuchar a las partes y recoger información para canalizar las denuncias ante las instituciones competentes. Precisó que se había invitado formalmente a todos los integrantes del directorio, así como a representantes de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo; sin embargo, señaló que no podían obligar a las autoridades a asistir. También cuestionó que algunos dirigentes no tuvieran claridad sobre las funciones que corresponden a cada institución, como la Fiscalía de Prevención, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

La representante del Ministerio Público indicó que los dirigentes habían manifestado haber presentado denuncias ante las fiscalías especializadas por presuntas irregularidades, entre ellas el supuesto gasto de medio millón de soles en la empresa. En ese sentido, sostuvo que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción investigar los hechos denunciados. Asimismo, anunció que buscaría conversar con el alcalde para persuadirlo de encontrar una salida al conflicto, considerando que detrás del pedido de cambio de gerencia existirían cuestionamientos que deben ser evaluados y esclarecidos.

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Por su parte, Fredy Armando Carita Faijo, gerente general de SEDA Juliaca, descartó presentar su renuncia y aseguró que su permanencia no responde a intereses personales, sino a la necesidad de atender las prioridades de la empresa. Argumentó que el sistema de agua potable y alcantarillado atraviesa una situación de emergencia y que existen medidas urgentes que deben adoptarse para garantizar el abastecimiento a la población. No obstante, reconoció que corresponde a los órganos de gobierno de la empresa evaluar las decisiones relacionadas con su continuidad en el cargo.

El alcalde de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, defendió las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional para impulsar proyectos de agua potable y drenaje. Reconoció que el sistema actual ha llegado a su límite y que se requieren nuevas inversiones para solucionar los problemas de abastecimiento. Consultado sobre la posibilidad de que Sedajuliaca pase al Régimen de Apoyo Transitorio y al ámbito del Ministerio de Vivienda, manifestó que conoce esta alternativa y que viene impulsando su viabilidad. Incluso aseguró que estaría dispuesto a respaldar esa medida si permite mejorar el servicio de manera definitiva.

Cáceres Rodríguez afirmó que se vienen realizando coordinaciones para impulsar proyectos de infraestructura y mencionó que representantes del Banco Interamericano de Desarrollo se encontraban verificando aspectos relacionados con la nueva planta de tratamiento de agua. También sostuvo que estas necesidades han sido planteadas ante los ministros de Vivienda que asumieron el sector, aunque reconoció que han pasado varias autoridades por esa cartera sin que todavía se concrete una solución integral para Juliaca.

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Respecto a la ausencia de los integrantes del directorio, el alcalde explicó que, según la información que recibió, dos de ellos tenían programada una reunión con el viceministro de Vivienda desde la semana anterior. Añadió que uno de los siete puestos permanece sin ser cubierto por el Gobierno Regional, tras el fallecimiento de su titular. Sin embargo, la ausencia de los directores impidió que durante la audiencia se abordara directamente el pedido de destitución del gerente, cuya decisión corresponde a los órganos de gobierno de la empresa.

La reunión concluyó sin acuerdos sobre la continuidad de la gerencia ni compromisos concretos frente a los reclamos de las organizaciones sociales. Mientras Fredy Armando Carita Faijo se mantiene firme en no renunciar y Óscar Cáceres Rodríguez plantea como alternativa una intervención del Ministerio de Vivienda, los usuarios de Juliaca continúan esperando soluciones frente a las deficiencias del servicio de agua potable y alcantarillado.