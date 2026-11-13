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Yunguyo celebra 42 años como provincia con desfiles y serenata

La Municipalidad anunció medidas de seguridad con videovigilancia, patrulleros y personal de serenazgo para las actividades

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 13/11/2026
Aniversario de Yunguyo 42 años desfiles y serenata

La provincia de Yunguyo prepara desfiles cívicos, escolares y militares, además de una serenata por sus 42 años de creación

Foto: CPR

La provincia de Yunguyo se prepara para celebrar sus 42 años de creación con desfiles cívicos, escolares y militares, además de una serenata que forma parte de las actividades programadas por su aniversario.

La Plaza de Armas luce decorada y con los últimos preparativos para recibir a las instituciones públicas, privadas y organizaciones que participarán en las celebraciones, mientras la Comisión de Festejos ultima los detalles de las actividades.

El presidente de la Comisión de Festejos, Paul Paredes, invitó a la población a participar en las actividades y confirmó que el programa contempla jornadas cívicas durante dos días consecutivos.
Yunguyo desarrolla desfiles y serenata.

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Para la jornada de hoy se programó el izamiento de banderas desde las 9:00 de la mañana, seguido del desfile cívico, en el que participarán asociaciones e instituciones de la provincia.

Por su parte, el presidente de la comisión anunció que mañana se realizará el desfile escolar y militar en el mismo escenario, como parte de las actividades por los 42 años de creación política de Yunguyo.

Asimismo, Paredes informó que los preparativos para la serenata de aniversario ya están listos y recordó que el día anterior se desarrolló una velada artística en el teatrillo municipal.

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Implementan medidas para garantizar seguridad

Respecto a la seguridad durante las celebraciones, el representante explicó que la Municipalidad cuenta con un plan de seguridad ciudadana elaborado por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las actividades.

También destacó la implementación de un sistema de videovigilancia en toda la provincia, además de patrulleros y vehículos motorizados que serán utilizados durante las jornadas festivas.

En cuanto al comercio de bebidas alcohólicas, señaló que la Subgerencia de Mercados coordinó anticipadamente con los comerciantes para organizar las ventas y evitar inconvenientes durante las celebraciones.

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Finalmente, el presidente de la Comisión de Festejos invitó a los pobladores de Yunguyo y de las demás provincias de la región Puno a participar en el aniversario y visitar esta jurisdicción fronteriza para compartir sus actividades.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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