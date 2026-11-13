Organizaciones sociales de San Román definirán este sábado nueva jornada de protesta contra Sedajuliaca

Las organizaciones sociales de la provincia de San Román definirán este sábado una nueva jornada de protesta contra la administración de Sedajuliaca, luego de los cuestionamientos por la mala atención, el incremento de las tarifas y la exigencia de destitución del gerente general. La convocatoria fue anunciada por el presidente de las Cuatro Zonas, Luis Condori Yapu, quien informó que el plantón de tres días frente a la empresa fue suspendido temporalmente para trasladar la decisión a una asamblea de bases.

La reunión se desarrollará este sábado a las 2:00 p. m. en el auditorio del SUPMA y convocará a asociaciones, colectivos, rondas campesinas y demás organizaciones sociales de la provincia. Según Condori Yapu, en esta asamblea se recogerán propuestas y se aprobará una nueva plataforma de lucha para emprender acciones conjuntas frente a la situación de la empresa de saneamiento.

El dirigente explicó que la medida de protesta comenzó el martes, luego de que las Cuatro Zonas agotaran, según indicó, las vías administrativas y presentaran formalmente al directorio un documento solicitando la remoción inmediata del gerente general. Al no obtener una respuesta concreta, los representantes permanecieron dos noches en los exteriores de Sedajuliaca.

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Entre los principales reclamos que serán considerados en la nueva plataforma figuran la salida del gerente, las quejas por la atención a los usuarios y el incremento del tarifario del servicio de agua potable. También exigirán explicaciones sobre 500 mil soles cuyo destino, según denunció el dirigente, no habría sido esclarecido, así como por las multas que superarían el millón 73 mil soles.

Otro de los pedidos está relacionado con la solución de los derechos laborales de una trabajadora que perdió a su esposo y actualmente tiene a su cargo a sus hijos. Condori sostuvo que esta situación también debe recibir atención por parte de la administración de la empresa.

Por otro lado, cuestionó que el directorio haya convocado a una sesión ordinaria para el martes 17, después de varios días de protesta. Indicó que en la agenda figura el tratamiento del memorial presentado por las Cuatro Zonas, pero advirtió que no existe garantía de que se adopte una decisión sobre la remoción del gerente general.

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El presidente de las Cuatro Zonas aclaró que la suspensión del plantón no significa el fin de las medidas de lucha. Por el contrario, sostuvo que buscan incorporar a más organizaciones sociales para fortalecer los reclamos y definir colectivamente una nueva jornada de protesta contra SEDA Juliaca.