Red de Salud San Román detecta 396 nuevos casos de diabetes en lo que va del año

La Red de Salud San Román identificó 396 nuevos casos de diabetes durante lo que va del año, una cifra que evidencia la necesidad de reforzar las acciones de prevención y detección temprana de esta enfermedad. La información fue proporcionada por el especialista del Hospital Carlos Monge Medrano, Guido Gutiérrez Mamani, en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre.

El médico explicó que la diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el organismo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla adecuadamente, lo que ocasiona niveles elevados de glucosa en la sangre. Advirtió que su incidencia continúa en aumento y señaló que, de acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista, más de 587 millones de personas viven con esta enfermedad en el mundo, mientras que en el Perú superarían los 2.8 millones. Asimismo, indicó que más de 6.4 millones de peruanos presentarían niveles de glucosa compatibles con prediabetes.

Gutiérrez Mamani alertó que uno de los principales riesgos es que la enfermedad puede avanzar sin presentar síntomas evidentes en sus primeras etapas. Entre los factores asociados mencionó la alimentación poco saludable, el consumo frecuente de productos con alto contenido de azúcar y harinas refinadas, las bebidas procesadas, el sobrepeso y la falta de actividad física. También recomendó recuperar el consumo de alimentos tradicionales de la región, como quinua, cañihua, cebada, trigo y arvejas, en lugar de reemplazarlos por productos ultraprocesados.

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El especialista advirtió que, cuando la diabetes no se controla oportunamente, puede ocasionar complicaciones graves, como neuropatía diabética, lesiones en los pies que pueden derivar en necrosis y amputaciones, problemas cardiovasculares, daño en la retina con riesgo de pérdida de visión e incluso accidentes cerebrovasculares. Por ello, insistió en la importancia de identificar la enfermedad a tiempo y mantener controles periódicos, especialmente en personas con sobrepeso, antecedentes familiares o factores de riesgo.

Por su parte, la coordinadora regional de la estrategia de enfermedades no transmisibles de la Dirección Regional de Salud de Puno, Fiorela Luna, señaló que la diabetes constituye un problema de salud pública cuyo impacto continúa creciendo. Precisó que, del 1 al 15 de noviembre, los 47 establecimientos de salud de la jurisdicción de la Red San Román vienen intensificando las acciones de orientación y sensibilización dirigidas a la población, con especial atención a las personas que presentan factores de riesgo.

La representante de DIRESA exhortó a quienes tienen sobrepeso, sed excesiva, pérdida repentina de peso u otras señales de alerta a acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir una evaluación. Indicó que el personal de enfermería desarrolla labores de atención y seguimiento a pacientes con diabetes e hipertensión, además de brindar información para evitar complicaciones.

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A estas acciones se suma el trabajo del equipo de Promoción de la Salud, que desarrolla durante el año actividades educativas sobre alimentación equilibrada, actividad física y reconocimiento de los factores de riesgo. En el marco de esta fecha, los establecimientos realizan sesiones demostrativas de preparación de alimentos saludables, difusión de mensajes preventivos mediante periódicos murales y capacitación a agentes comunitarios, con el propósito de que la información llegue también a las familias y comunidades.

Los especialistas coincidieron en que la prevención requiere cambios sostenidos en los hábitos cotidianos: mantener una alimentación balanceada, realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana, controlar el peso y acudir a evaluaciones médicas. La conmemoración del Día Mundial de la Diabetes busca precisamente llamar la atención sobre una enfermedad que puede prevenirse en muchos casos y cuyas consecuencias pueden reducirse mediante la detección y el tratamiento oportunos.