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Ingeniero pide a pasajeros y conductores prevenir accidentes de tránsito en Puno

El especialista sostuvo que los pasajeros también deben alertar cuando un conductor muestra cansancio o maneja de forma imprudente

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 13/11/2026
conductores prevenir accidentes de tránsito en Puno

Juan Durán advirtió sobre los riesgos de conducir con sueño, bajo efectos del alcohol o a excesiva velocidad

Foto: Difusión

El ingeniero en seguridad Juan Durán exhortó a conductores y pasajeros a asumir un papel activo en la prevención de accidentes de tránsito en la región Puno, al advertir sobre los riesgos de manejar con sueño, bajo efectos del alcohol o a excesiva velocidad.

Durante una entrevista radial, el especialista señaló que la Policía no puede estar presente en todas las vías y consideró que los usuarios del transporte también deben contribuir al control de la conducción, observando las condiciones físicas y emocionales de quienes están al volante.

«Tenemos en nosotros los pasajeros, en realidad. Tenemos que controlar, ver el estado de salud físico, mental, cómo está el conductor», manifestó, al explicar que señales como los ojos rojos o el sueño pueden advertir que una persona no está en condiciones adecuadas para manejar.

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Pasajeros también deben alertar sobre riesgos

Durán relató que durante un viaje desde Moquegua observó que el conductor de la unidad manejaba con apuro y estuvo cerca de chocar en dos oportunidades, por lo que decidió llamarle la atención para que condujera con mayor precaución y serenidad.

El especialista también advirtió sobre los riesgos durante los fines de semana, cuando algunos conductores podrían iniciar celebraciones con bebidas alcohólicas antes de viajar, por lo que pidió reforzar los controles en los accesos a las ciudades.

Asimismo, mencionó que los dispositivos GPS permiten controlar la velocidad de los buses que realizan servicios interprovinciales e interregionales, aunque indicó que esta medida no se aplica de la misma manera a unidades como las combis de transporte.

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Piden mayor control y responsabilidad al volante

El ingeniero pidió a las autoridades encargadas de fiscalizar el transporte que refuercen sus acciones y desarrollen su trabajo con compromiso, además de recomendar a los pasajeros que no permanezcan indiferentes cuando adviertan una conducción peligrosa.

También exhortó a evitar las competencias entre vehículos y los apuros por llegar a un destino, especialmente cuando las condiciones climáticas reducen la visibilidad, como ocurre durante las lluvias y otros cambios del tiempo.

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