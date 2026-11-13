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Juliaca: Humo de basura quemada invade casas y San Román no actúa

El botadero funciona diariamente frente a los jirones Cabanilla y Palmeras, mientras las familias reportan malos olores, dolores de cabeza y malestar

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 13/11/2026
humo de basura quemada invade casas

Quema de basura en Juliaca genera humo dentro de viviendas; vecinos denuncian falta de recojo municipal y piden intervención de las autoridades

Foto: CPR

La Municipalidad Provincial de San Román sigue sin frenar la quema diaria de basura al costado de la autopista Mártires 4 de Noviembre, frente a los jirones Cabanilla y Palmeras, en Juliaca, donde el humo maloliente entra a las casas y afecta la salud de los vecinos.

Ese terreno se convirtió en un botadero, porque todos los días llegan personas en autos y triciclos para arrojar desperdicios, mientras la compactadora municipal no aparece por la zona.

Los vecinos aseguran que las compactadoras no cumplen con recoger la basura, por eso muchos optan por tirarla en ese lugar, donde luego la queman sin que ninguna autoridad lo impida.

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El humo invade las viviendas, aunque las familias cierren sus ventanas, y el olor es tan insoportable que muchos ya no pueden ni desayunar, además sufren dolor de cabeza y malestar.

La queja es constante, y los pobladores piden que Arturo Oroz Bocangel, gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos de la municipalidad, visite el lugar y tome medidas radicales contra este problema.

Las familias afectadas también hacen un llamado a la Fiscalía de Prevención del Delito, para que exhorte al municipio a controlar la zona y tomar medidas contra los inescrupulosos que queman basura frente a sus hogares.

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