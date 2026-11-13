FREDUJ emplaza a Richard Hancco: “Que cumpla su palabra y entregue los patrulleros para Juliaca”

El presidente del Frente Unificado de Juliaca (FREDUJ), Jesús Abarca Layme, emplazó públicamente al gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, a cumplir el compromiso de entregar patrulleros para fortalecer la seguridad ciudadana en Juliaca. El dirigente recordó que hace un año se anunció la donación de aproximadamente 20 unidades para la Policía Nacional, pero hasta el momento no se habría concretado el ofrecimiento.

Abarca Layme expresó su malestar porque, pese a los reclamos realizados ante el Gobierno Regional, la promesa continúa pendiente. Indicó que en una anterior reunión el gobernador regional ofreció entregar al menos 10 patrulleros; sin embargo, tampoco se habría cumplido este segundo ofrecimiento. “No han llegado ni las llantas, ni los timones, ni las llaves”, manifestó.

El representante del FREDUJ cuestionó que Juliaca continúe enfrentando dificultades para garantizar el patrullaje policial por falta de unidades. Explicó que actualmente efectivos de la Policía Nacional realizan labores conjuntas con Serenazgo, debido a las limitaciones logísticas que existirían en la ciudad.

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Asimismo, recordó que durante una sesión descentralizada del Gobierno Regional realizada en la Municipalidad Provincial de San Román se asumieron compromisos relacionados con las demandas de Juliaca. No obstante, calificó de infructuosa aquella reunión y denunció que no le permitieron hacer uso de la palabra para expresar los reclamos ciudadanos.

El dirigente sostuvo que, ante la proximidad del final de la gestión regional, Richard Hancco todavía tiene la oportunidad de responder a esta demanda. Incluso manifestó que aceptaría que se entregue una cantidad menor a la inicialmente anunciada, siempre que se concrete la llegada de por lo menos cinco patrulleros.

Finalmente, convocó a los vecinos a reorganizar las juntas vecinales para enfrentar la delincuencia y planteó la instalación de sirenas en diferentes viviendas como una medida de alerta comunitaria. También recordó el asalto a mano armada ocurrido recientemente en La Rinconada como muestra de la preocupación por la inseguridad en Juliaca.