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Puno: Trabajadores municipales realizarán paro nacional en Lima contra artículos del presupuesto

La FETRAMU movilizará a 230 bases sindicales contra disposiciones que afectarían la negociación colectiva y los convenios laborales de los trabajadores municipales

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 13/11/2026
Adolfo Choque Tévis

Trabajadores municipales de Puno participarán en el paro nacional del 17 y 18 de noviembre en Lima para exigir al MEF retirar artículos de la Ley de Presupuesto

Foto: JAC

El dirigente sindical de los trabajadores municipales de Puno, Adolfo Choque Tévis, informó que el paro nacional de los trabajadores municipales se realizará los días 17 y 18 de noviembre en Lima. Los trabajadores marcharán hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir la eliminación de algunos artículos de la Ley de Presupuesto.

La medida fue acordada en una asamblea virtual convocada por la Federación de Trabajadores Municipales del Perú (FETRAMU) y contará con la participación de 230 bases. Además, el próximo 16 de noviembre se realizará una asamblea masiva para preparar la marcha.

«Estamos convocando a todos los compañeros trabajadores municipales para que puedan participar en este paro», afirmó Choque, quien exigió el retiro de los artículos cuestionados por considerar que vulneran el derecho a la negociación colectiva.

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Artículos que vulneran derechos

Según el dirigente, el año pasado estas disposiciones ya fueron retiradas y las facultades solicitadas por la presidenta tampoco fueron aceptadas; sin embargo, sostiene que reaparecen de manera encubierta en la Ley de Presupuesto.

Asimismo, señaló que el artículo busca imponer el Monto Único Consolidado (MUC), pese a que los trabajadores no perciben ese sueldo por ley, sino mediante convenios colectivos que reconocen derechos adquiridos desde hace años. Para el sindicato, esto también vulneraría la negociación colectiva descentralizada.

Finalmente, las bases de Puno confirmaron su viaje a Lima. Los trabajadores de diferentes municipalidades afiliadas a FETRAMU seguirán siendo convocados para respaldar la lucha de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú.

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