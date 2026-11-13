Serenos ayudan a salir a poblador que quedó encerrado en cementerio La Capilla de Juliaca

Un poblador terminó encerrado en el cementerio La Capilla, en Juliaca, luego de quedarse dormido dentro del camposanto y no poder salir por el acceso habitual, hasta que personal del Serenazgo llegó para ayudarlo.

La situación fue reportada a la Base Central, que movilizó a serenos de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca hasta el cementerio, donde el ciudadano seguía sin poder abandonar el recinto.

Al llegar al lugar, el personal municipal encontró al poblador, quien les explicó lo sucedido y relató cómo quedó encerrado en el camposanto juliaqueño sin poder salir por su cuenta.

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Serenos lo ayudaron a salir por las rejas

Frente a ello, los serenos le brindaron apoyo para salir del cementerio por la parte alta de las rejas, ya que el acceso habitual no le permitía dejar el lugar.

Con esa ayuda, el ciudadano logró abandonar el camposanto sin mayores inconvenientes, según el reporte de la intervención del personal municipal.

La atención oportuna del caso permitió que el poblador retornara a su domicilio, de acuerdo con lo informado sobre el trabajo del Serenazgo.