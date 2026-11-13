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Puno: Prudencio Ramos advierte que jóvenes de esta generación ya no leen y prefieren el celular

El canillita ofrecerá más de 50 libros en un stand durante la feria, con ofertas y ejemplares de su autoría para recuperar el interés por la lectura

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 13/11/2026
Prudencio Ramos

Escritor Prudencio Ramos advierte que los celulares desplazan la lectura entre jóvenes e invita a visitar la III Feria del Libro, del 16 al 29 de noviembre

Foto: JAC

El internet y los celulares han desplazado el hábito de la lectura, advirtió el canillita y escritor Prudencio Ramos, quien señaló al teléfono móvil como uno de los principales factores de distracción, especialmente entre los jóvenes. Pese a ello, ofrecerá más de 50 libros en un stand gratuito durante la III feria del libro, que se desarrollará del 16 al 29 de noviembre.

Según declaró a Pachamama Radio, Ramos recibió un documento que garantiza la ubicación de su stand en la Feria del Libro, donde venderá sus obras a precio adecuado, con ofertas, aunque algunas están agotadas.

«La juventud ha descuidado la escritura y la lectura; el internet ha ido desplazando el hábito de leer, pues ahora todo está al alcance de un celular», lamentó Ramos, al advertir que el uso constante de estos dispositivos ha reducido el interés de los jóvenes por los libros y la lectura tradicional.

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La lectura en riesgo y la apuesta por el libro

Como prueba, relató que en una larga cola del Banco de la Nación todos estaban con su celular y no logró vender ni un solo periódico, pese a que Puno siempre ha leído por su riqueza y creatividad en la literatura.

Por ello, Ramos pide a la población de Puno, tierra de artistas, poetas, músicos y pintores, retomar su categoría de lectores y productores para no perder la escritura y lectura.

En contraste, el autor confía en que el periódico no va a desaparecer y en que Puno será tierra de escritores y lectores, por lo que invitó a la población a visitar su stand en la próxima edición de la feria del libro.

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Finalmente, Ramos, expresó su esperanza de que la III Feria del Libro contribuya a despertar nuevamente el interés por la lectura y motive a las nuevas generaciones a acercarse a los libros, fortalecer la escritura y mantener viva la tradición literaria de Puno.

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