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Gerente de Sedajuliaca reta a dirigentes y población asegurando que no renunciara

El gerente afirma que continuará por decisión del directorio y anuncia medidas para mejorar el abastecimiento, mientras dirigentes y usuarios cuestionan su permanencia

Ivan Coari
Ivan Coari 13/11/2026
Fredy Armando Carita Faijo

Fredy Carita descarta renunciar a Sedajuliaca pese a las protestas ciudadanas y reconoce que su gestión tiene una pésima percepción por la crisis del agua

Foto: IRCS

Pese al rechazo ciudadano y los pedidos para que abandone el cargo, Fredy Armando Carita Faijo, gerente general de EPS Sedajuliaca, desafió las exigencias y descartó renunciar, asegurando que su permanencia responde a las necesidades de la empresa y no a un interés personal, mientras crece el cuestionamiento a su gestión.

Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que la EPS atraviesa una situación de emergencia y que su prioridad es garantizar el servicio de agua potable y alcantarillado, por ello, afirmó que debe continuar al frente de la institución para impulsar medidas urgentes, además, señaló que la decisión sobre su continuidad corresponde al directorio.

Lejos de defender su gestión como excelente, Carita reconoció que la percepción de la ciudadanía es pésima, aunque aseguró que respeta las manifestaciones democráticas de los dirigentes, también afirmó que su equipo trabaja para mejorar el servicio y mencionó reajustes en los recibos de octubre y la sectorización en zonas afectadas por la falta de agua.

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Las críticas también alcanzan su comportamiento frente a los trabajadores y dirigentes, quienes lo cuestionan por presunta prepotencia, ante ello, el gerente admitió que en ocasiones pone carácter frente a lo que considera malos trabajadores, reconoció que sus actitudes pudieron generar malestar y pidió disculpas por ello.

En otro momento, anunció que tomará medidas legales contra los responsables de los hechos recientes, incluidos los relacionados con la intervención de un diputado y un alcalde electo, aunque no precisó qué denuncias presentará, asimismo, informó que encontraron incompleta parte de la información interna sobre el estado de determinados trabajos.

Carita aclaró que los documentos faltantes no eran administrativos, sino reportes internos que los gerentes le entregaban y que estaban en su mesa y escritorio, mientras tanto, evitó dar detalles sobre las evidencias de su desaparición y mantuvo su posición de permanecer en la gerencia pese a los cuestionamientos.

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