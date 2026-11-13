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Puno: Alcalde de Uros Chulluni cuestiona quema de totorales y anuncia acciones de vigilancia

La quema afecta los totorales del Titicaca en medio del déficit hídrico, mientras Uros Chulluni reclama un camino ancestral para trasladar a estudiantes y adultos mayores

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 13/11/2026
Alcalde de Uros Chulluni cuestiona quema de totorales

Incendio dañó varias hectáreas de totorales en Uros, Puno; alcalde Josué Lujano desconoce a los responsables y anuncia coordinación para reforzar la vigilancia

Foto: JAC

Un incendio dañó varias hectáreas de totorales en Uros, Puno, y el alcalde del centro poblado de Uros Chulluni Josué Lujano Coila informó que aún se desconoce a los responsables, pues quienes provocan el fuego escapan antes de ser identificados.

El fuego se originó por el lado del agua de Tabaraya, y el teniente gobernador y el presidente de la comunidad mantienen comunicación, aunque hasta ahora nadie ha identificado a los autores del siniestro.

“Ahorita no sabemos como autoridad quién habrá sido el culpable”, declaró el alcalde, y anunció que se reunirán con las autoridades de la zona para coordinar la vigilancia.

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Quema de totorales, sequía del lago y reclamo por un camino

La quema de totorales responde a una costumbre heredada de los abuelos, que buscan renovar la totora, pues la nueva crece recta con la lluvia y sirve para techos, paredes y artesanías, explicó el alcalde sin embargo cuestiono estas costumbres y las califico de irresponsables.

Además, el déficit hídrico reduce el nivel del Titicaca y los embarcaderos se secan, de modo que las embarcaciones con motor fuera de borda chocan y no pueden desembarcar en el Puerto Comunal de Kalapajra.

El alcalde pidió un camino ancestral hasta Los Uros para trasladar a estudiantes, niños y ancianos, y reclamó apoyo institucional, pues el puerto se mejora con fondos propios mientras llega la nueva gestión.

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