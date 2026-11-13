Deflagración de balón de gas en pleno centro de la ciudad deja como saldo daños materiales

Una fuerte deflagración sacudió una brostería en pleno centro de Juliaca y desató momentos de alarma entre comensales, trabajadores y transeúntes, la onda expansiva expulsó las puertas de vidrio de su marco y dejó la fachada destrozada, mientras una manguera de gas terminó completamente quemada.

La emergencia ocurrió en un establecimiento de comida ubicado en el jirón Bolívar, entre los jirones San Román y San Martín, donde la deflagración de un balón de gas provocó daños materiales, según la información recogida en el lugar, las puertas de vidrio quedaron destruidas y hasta la estructura de sus marcos terminó doblada.

Los primeros en llegar fueron los agentes de Serenazgo de Juliaca, posteriormente se hicieron presentes los integrantes de la compañía de bomberos, quienes ingresaron al establecimiento para atender la emergencia y verificar las condiciones de los balones de gas utilizados en la preparación de alimentos.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El impacto de la deflagración fue evidente en la fachada del negocio, la mampara quedó completamente inservible, los vidrios terminaron destrozados y una de las mangueras de los balones de gas apareció completamente quemada, aunque en el interior las mesas permanecían en su lugar y no se observaron mayores daños.

Pese a la violencia del incidente, personal de Serenazgo confirmó que no se registraron personas heridas y que las consecuencias fueron únicamente materiales, una situación que evitó que la emergencia tuviera consecuencias más graves para quienes se encontraban dentro o cerca del establecimiento.

Tras la atención de los equipos de emergencia, el tránsito vehicular por el jirón San Martín fue habilitado nuevamente, mientras quedaron expuestos los daños ocasionados por la deflagración, que convirtió una tarde habitual en el centro de Juliaca en momentos de temor y alarma.