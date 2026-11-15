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Para más de 94 000 electores ODPE Chucuito prepara la Segunda Elección Regional 2026

La ODPE Chucuito confirmó que los 3078 miembros de mesa serán los mismos designados en el sorteo de las elecciones regionales y municipales

Alberto Alejo
Alberto Alejo 15/11/2026
ONPE orienta elecciones en 13 municipalidades provinciales de Puno

Segunda elección regional 2026 convocará a 94 806 electores de Chucuito y Yunguyo en 342 mesas de sufragio el 6 de diciembre

Foto: Difusión

La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chucuito inicio con la organización para el desarrollo de la Segunda Elección Regional (SER) 2026, que se realizará el próximo domingo 6 de diciembre en la región Puno.

En su jurisdicción, la ODPE Chucuito atenderá a 94 806 electores de las provincias de Chucuito y Yunguyo donde se prevé la instalación de 342 mesas de sufragio en 59 locales de votación, distribuidos en 14 distritos y 26 centros poblados.

Por su parte, el jefe de la ODPE Chucuito, Hallen Atencio Lagunas, ratificó que los 3078 miembros de mesa serán los mismos ciudadanos designados mediante sorteo público para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Por tanto, no habrá un nuevo sorteo.

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También, exhortó a los titulares y suplentes a cumplir nuevamente con este compromiso cívico y participar en las capacitaciones que se desarrollarán en las oficinas distritales y centros poblados. Asimismo, resaltó que se realizará una jornada nacional de capacitación el próximo 29 de noviembre.

Cabe destacar que esta segunda vuelta electoral se desarrolla porque ninguna de las fórmulas de candidatos alcanzó el 30 % de los votos válidos en la primera elección. En esta oportunidad competirán las dos fórmulas más votadas y ganará la que obtenga la mayoría simple de los votos válidos.

La ONPE recuerda que los miembros de mesa que cumplan su función durante toda la jornada recibirán una compensación de S/ 165, equivalente al 3 % de la UIT, y quienes completen la capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable. En cambio, quienes no cumplan con su rol deberán pagar una multa de S/ 275, equivalente al 5 % de la UIT.

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