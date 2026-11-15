Puno: Fuga de agua deja a vecinos sin servicio en Laykakota desde hace dos días

Una fuga de agua potable en el barrio Laykakota de Puno, en el jirón Telésforo Catacora con José Gálvez, desperdicia gran cantidad de agua desde la madrugada de este sábado y deja sin servicio a los vecinos.

La empresa EMSA Puno inició ayer la ruptura del concreto para ubicar la fuga, pero hasta el momento no ha podido solucionar el problema, según declaraciones de los vecinos.

El agua desperdiciada forma un riachuelo que desciende hacia la parte baja y deja sin servicio de agua potable a Laykakota y a calles aledañas.

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Vecinos reclaman una solución urgente

El día de ayer, los vecinos reclamaron por la falta de agua en el sector, y se espera que durante la jornada de hoy la empresa solucione el problema.

Los vecinos llevarían dos días sin agua potable, y los trabajos continúan en el jirón Telésforo Catacora, donde la ruptura del concreto viene generando malestar entre los vecinos quienes reclaman una solución urgente.

El caudal desperdiciado desde la madrugada sigue bajando por las calles del barrio, sin que se haya reparado la fuga, mientras los vecinos esperan que se restablezca el servicio.