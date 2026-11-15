Puno: Limpieza pública podría tener seguro de vida y bono de 10 %

El gerente de Residuos Sólidos, Rubén Darío Ramos Lupo, informó que la Municipalidad Provincial de Puno evalúa un seguro de vida y un bono del 10 % para trabajadores de limpieza pública quienes están expuestos a constantes riesgos.
El seguro de pensión ya fue aprobado y está orientado a los trabajadores de la Gerencia de Residuos Sólidos que realizan actividades operativas de riesgo.
El seguro de vida sigue en evaluación y se buscaría implementarlo primero en esa gerencia con recursos del fideicomiso autorizados por el Ministerio del Ambiente, para cubrir accidentes con lesiones, incapacidad o muerte.
Bono impulsado por el sindicato
La propuesta de bonificación del 10 % fue impulsada por el sindicato de trabajadores, y ya se presentó un informe técnico para sustentar su viabilidad.
Entre los aspectos en evaluación figura la disponibilidad de instrumentos de seguridad y salud ocupacional, como el IPERC, que permite determinar los riesgos a los que está expuesto el personal en cada área.
Por ahora, solo el seguro de pensión está aprobado; el seguro de vida y la bonificación del 10 % siguen en evaluación, y su aplicación quedaría sujeta al resultado de ese análisis.