Puno: Consejero suspendido denuncia blindaje al gobernador y dice que lo sancionan por reclamar

El Consejo Regional de Puno suspendió por 15 días al consejero por la provincia de Chucuito Juli, Basilio Mendoza Uriarte, quien respondió desde la cama de un hospital que lo sancionan por fiscalizar, mientras permanece hospitalizado denunciando presunto abuso.

Mendoza, internado desde el lunes en el área de Medicina A del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, fue sancionado con un dictamen de la comisión de ética, por lo que no pudo defenderse durante la sesión.

“Prácticamente me están callando en libertad y expresión”, afirmó Mendoza, quien apelará la sanción ante el Consejo Regional y se reunirá el lunes con sus abogados, porque considera que no se cumplió el debido proceso.

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Acceso cortado y comisiones desiguales

Según Mendoza, la comisión de ética del consejo regional, tardó casi un año en dictaminar, pese a que, a su juicio, la norma solo permite suspender por corrupción o incapacidad.

Mendoza sostiene que, desde 2023, las comisiones fueron direccionadas, que la oposición no asumió cargos y que en este año solo fue nombrado miembro, mientras otros consejeros sí fueron atendidos por funcionarios.

Mendoza afirma que el gobernador regional, Richard Hancco, nunca visitó el Consejo Regional y que el consejo regional blindó su gestión: “Todo el acceso nos han cortado, los funcionarios ya no contestan”.

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Acusación sin pruebas y sanciones desiguales

Mendoza ratificó que el consejero Alfredi Ucharico maneja el Consejo Regional, aunque admitió que no hay pruebas y pidió a las autoridades competentes investigar la gestión.

“Tantos consejeros han hecho tantas faltas, nunca se ha cumplido”, sostuvo Mendoza, quien recordó que hay sesiones que empiezan a las 11 pese a citarse a las 10, y consejeros que se retiran a media sesión.

En tanto, Mendoza considera que merecía, como mucho, una llamada de atención, y espera que los nuevos consejeros denuncien los hechos, porque, afirma, los consejeros son elegidos para fiscalizar y no para servir los intereses del gobernador regional.