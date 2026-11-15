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Huancané: policías asisten a adulta mayor sola y postrada en casa

La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital Lucio Aldazábal Pauca, donde quedó internada con diagnóstico reservado

Freed Guerra
Freed Guerra 15/11/2026
policías asisten a adulta mayor sola

Adulta mayor de 72 años fue auxiliada por policías y personal de salud tras ser hallada postrada y sola en una vivienda de Huancané

Foto: Difusión

El suboficial de segunda Diego Kaira Rojas y tres policías auxiliaron el viernes 13, a las 10:10, a una adulta mayor sola y en mal estado de salud en la parcialidad de Quechaya, en Huancané.

Los policías patrullaban la zona cuando una vecina les alertó de una adulta mayor en “aparente estado de abandono”, y pidieron apoyo de personal de salud al hospital Lucio Aldazábal Pauca.

En una vivienda de adobe y escasa iluminación, los policías hallaron a la mujer, de 72 años, postrada en su cama, sin familiares y sin poder levantarse ni caminar por sus propios medios.

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Traslado al hospital y atención médica

La asistente social Lourdes María Miranda Rodríguez y la enfermera Prisila Alegre Chambi llegaron al domicilio, evaluaron a la mujer y le brindaron la atención correspondiente, según el acta policial.

Con apoyo policial y de salud, la mujer fue trasladada en ambulancia al hospital Lucio Aldazábal Pauca, donde ingresó y quedó internada para recibir atención médica inmediata.

Su diagnóstico quedó en “condición de reservado”, según el personal de salud, y la policía dejó constancia de que la intervención buscó brindar auxilio oportuno y proteger su integridad física.

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