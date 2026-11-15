Huancané: policías asisten a adulta mayor sola y postrada en casa

El suboficial de segunda Diego Kaira Rojas y tres policías auxiliaron el viernes 13, a las 10:10, a una adulta mayor sola y en mal estado de salud en la parcialidad de Quechaya, en Huancané.

Los policías patrullaban la zona cuando una vecina les alertó de una adulta mayor en “aparente estado de abandono”, y pidieron apoyo de personal de salud al hospital Lucio Aldazábal Pauca.

En una vivienda de adobe y escasa iluminación, los policías hallaron a la mujer, de 72 años, postrada en su cama, sin familiares y sin poder levantarse ni caminar por sus propios medios.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Traslado al hospital y atención médica

La asistente social Lourdes María Miranda Rodríguez y la enfermera Prisila Alegre Chambi llegaron al domicilio, evaluaron a la mujer y le brindaron la atención correspondiente, según el acta policial.

Con apoyo policial y de salud, la mujer fue trasladada en ambulancia al hospital Lucio Aldazábal Pauca, donde ingresó y quedó internada para recibir atención médica inmediata.

Su diagnóstico quedó en “condición de reservado”, según el personal de salud, y la policía dejó constancia de que la intervención buscó brindar auxilio oportuno y proteger su integridad física.